Трамписты не хотят договариваться о помощи Украине: что нужно экс-президенту США

Трампистская часть Республиканской партии США блокирует дальнейшую военную помощь для Украины. А сам Трамп затеял циничную политическую игру, от которой Украина может пострадать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что трампистская часть республиканцев продолжает блокировать принятие помощи для Украины. Там прикрывают темой миграции. Они не настроены о чем-то договариваться.

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Что хочет сделать Трамп

Как отметил Саакян, главная проблема, что военную помощь до сих пор не приняли – Дональд Трамп. Он не поддерживает никаких договоренностей с демократами, чтобы не давать политическую победу Байдену. Ведь это может повредить Трампу на выборах президента в 2024 году.

Это абсолютно циничный и эгоистичный электоральный подход, где он использует угрозы для Украины, трансатлантическое единство, национальные интересы США как заложники собственной политической игры. Трамп имеет возможность это делать, потому что у него высокий рейтинг,

– сказал Саакян.

Но Трамп тоже делает значительные ошибки. Его недавнее заявление, что США не будет защищать от нападения России страны НАТО, которые не платят взносы, ударило по его позиции в Сенате. Это повлияло на голосование за военную помощь для Украины, Израиля и Тайваня. Тогда за законопроект проголосовало аж 22 республиканца, хотя ожидали, что их будет значительно меньше.

Такой неосторожный шаг Трампа привел к тому, что ситуация в Сенате сломалась. В Палате представителей сейчас есть Джонсон, который, ориентируясь на Трампа, не ставит законопроект на голосование. Политический кризис, который создает Трамп, является проблемой, которая никуда не исчезла,

– отметил Саакян.

Несмотря на это, сейчас есть определенное окно возможностей, что после каникул Палата представителей проголосует за этот законопроект. Но это – положительный сценарий. Стоит готовиться к негативному, ведь дискуссии и споры могут и в дальнейшем продолжаться.

Военная помощь от США: коротко