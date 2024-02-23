Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что трампистская часть республиканцев продолжает блокировать принятие помощи для Украины. Там прикрывают темой миграции. Они не настроены о чем-то договариваться.

Смотрите также "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?

Что хочет сделать Трамп

Как отметил Саакян, главная проблема, что военную помощь до сих пор не приняли – Дональд Трамп. Он не поддерживает никаких договоренностей с демократами, чтобы не давать политическую победу Байдену. Ведь это может повредить Трампу на выборах президента в 2024 году.

Это абсолютно циничный и эгоистичный электоральный подход, где он использует угрозы для Украины, трансатлантическое единство, национальные интересы США как заложники собственной политической игры. Трамп имеет возможность это делать, потому что у него высокий рейтинг,

– сказал Саакян.

Но Трамп тоже делает значительные ошибки. Его недавнее заявление, что США не будет защищать от нападения России страны НАТО, которые не платят взносы, ударило по его позиции в Сенате. Это повлияло на голосование за военную помощь для Украины, Израиля и Тайваня. Тогда за законопроект проголосовало аж 22 республиканца, хотя ожидали, что их будет значительно меньше.

Такой неосторожный шаг Трампа привел к тому, что ситуация в Сенате сломалась. В Палате представителей сейчас есть Джонсон, который, ориентируясь на Трампа, не ставит законопроект на голосование. Политический кризис, который создает Трамп, является проблемой, которая никуда не исчезла,

– отметил Саакян.

Несмотря на это, сейчас есть определенное окно возможностей, что после каникул Палата представителей проголосует за этот законопроект. Но это – положительный сценарий. Стоит готовиться к негативному, ведь дискуссии и споры могут и в дальнейшем продолжаться.

Военная помощь от США: коротко