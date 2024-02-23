Только после этого документ сможет подписать Джо Байден. Именно при таких условиях Украина получит необходимое на поле боя оружие и другую помощь на более чем 60 миллиардов долларов, пишет 24 Канал.
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Что сказал Шумер о голосовании в Палате представителей
Демократ Чак Шумер заявил, что они будут бороться, чтобы Палата представителей проголосовала за помощь Украине. Политик заверил, что есть много очень влиятельных членов Палаты представителей.
И поэтому, если бы спикер Джонсон поставил на голосование (документ – 24 Канал), это решение приняли бы значительным большинством, по моему мнению. И поэтому мы будем заниматься этим. Мы считаем, что у нас есть очень хорошие шансы это сделать,
– заявил Шумер.
Стоит заметить, что СМИ писали, что документ о проекте закона отказался ставить на голосование республиканец и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Политик раскритиковал проект закона из-за того, что там нет положений о безопасности границ.
Палата представителей США 15 февраля ушла на каникулы, которые продлятся до конца месяца.
Что известно о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню
- Сенат США 13 февраля проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95,3 миллиарда долларов. Из этой суммы более 60 миллиардов долларов запланировано выделить на помощь Киеву, 14 – для Израиля, 9,15 миллиарда – на гуманитарные нужды Газы, Западного берега реки Иордан и Украины, еще 4,83 миллиарда долларов – на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе вместе с Тайванем и для сдерживания агрессии со стороны Китая.
- Однако часть республиканцев против помощи Украине. В частности, издание Politico писало, что в республиканской партии США боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Дональду Трампу в случае его избрания президентом, а в худшем случае – приведет к его импичменту.
- Президент Украины, комментируя вероятное отсутствие помощи от США, заявил, что помощь от США является критически важной для Украины. Если Конгресс не выделит помощь, то страна будет искать другие пути, однако цена может быть слишком высокой. В частности, президент Украины сказал, что без помощи США у нас будет больше военных в больницах: "Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас".