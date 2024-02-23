Только после этого документ сможет подписать Джо Байден. Именно при таких условиях Украина получит необходимое на поле боя оружие и другую помощь на более чем 60 миллиардов долларов, пишет 24 Канал.

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Что сказал Шумер о голосовании в Палате представителей

Демократ Чак Шумер заявил, что они будут бороться, чтобы Палата представителей проголосовала за помощь Украине. Политик заверил, что есть много очень влиятельных членов Палаты представителей.

И поэтому, если бы спикер Джонсон поставил на голосование (документ – 24 Канал), это решение приняли бы значительным большинством, по моему мнению. И поэтому мы будем заниматься этим. Мы считаем, что у нас есть очень хорошие шансы это сделать,

– заявил Шумер.

Стоит заметить, что СМИ писали, что документ о проекте закона отказался ставить на голосование республиканец и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Политик раскритиковал проект закона из-за того, что там нет положений о безопасности границ.

Палата представителей США 15 февраля ушла на каникулы, которые продлятся до конца месяца.

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