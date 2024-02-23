Представитель Демократической партии во время выступления 23 февраля, накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России, заявил, что они должны быть в Украине, пишет 24 Канал.

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Что сказал Чак Шумер во время мощной речи в Украине

Мы должны были быть здесь. Выбора не было. Это обязанность, потому что на карту поставлено очень многое. Здесь, в Украине... Очевидно, что на кону свобода Украины. И это так важно. Не только для украинского народа, но и для всего мира,

– заявил представитель демократов.

Он сказал, что Украина нуждается в поддержке, однако американская делегация в Украине еще потому, что Соединенные Штаты сейчас находятся на поворотном этапе и точке перелома.

В частности, Чак Шумер заявил:

"если мы не будем поддерживать наших союзников, то они во всем мире будут уклоняться и отдаляться от нас;

если мы позволим нашим врагам разрушить мир, то они не остановятся".

И мы увидим все большие, большие проблемы и конфликты в Европе, но не только в Европе. В Китае, с Китаем, с Ираном, на Ближнем Востоке и везде в Соединенных Штатах, которые сделали так много для свободы в мире, для мира в мире, для безопасности в мире, особенно после Второй мировой войны. Если мы отвернемся от Украины, это будет иметь последствия, которые продлятся долго. И это будет означать, что в течение десятилетий Америка проигрывает дипломатически, политически, экономически и военным образом,

– заявил Шумер.

Лидер большинства в Сенате США объяснил, что он поражен Зеленским, его силой, властью и преданностью.

Американский политик заверил, что накануне второй годовщины вторжения Кремля американская делегация прибыла в Украину, чтобы сказать, что они с украинским народом.

Мы вас не покинем. Мы будем бороться, бороться и бороться, чтобы получить эту необходимую помощь вам и вашим храбрым солдатам,

– заверил политик.

Он добавил, что американская делегация в Украине, чтобы "сказать украинскому народу, что мы с вами и сказать Европе, что мы не покидаем ее". Шумер заверил, что США должны оставаться частью НАТО.

Американские и украинские официальные лица сказали нам, что без помощи Украина проиграет войну с ужасными последствиями для Соединенных Штатов и Запада,

– заверил представитель демократической партии.

Он добавил, что если бы Украина имела больше оружия, то и результат был бы другим. Если же США не предоставят Украине помощь, то она проиграет, а Россия окажется у польской границы.

Более того, сенаторы пригласили спикера Джонсона в Украину, чтобы он собственными глазами увидел ужасы войны. Ведь именно спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование. Хотя за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню уже проголосовал Сенат.

Сенаторы заявили, что поражены свежими могилами с кладбища во Львове и призвали спикера Джонсона не стоять в стороне истории, ведь на нем сейчас именно такой груз.

Что сказал Зеленский о встрече с сенаторами

Владимир Зеленский также подытожил визит во Львов. Украинский лидер заявил, что встретился с американскими сенаторами во главе с Чаком Шумером.

Президент поблагодарил Сенат США за голосование за пакет помощи Украине. Ведь он не рядовой, а имеет фундаментальное значение для нашей защиты и с точки зрения его содержания, и с точки зрения того, какой сигнал дает миру поддержка или неподдержка этого пакета.

Демократии не должны самоустраняться из исторического процесса – из процесса защиты всех тех ценностей, которые определили наш современный мир,

– сказал Зеленский.

Он проинформировал сенаторов о ситуации на поле боя, а именно о прямой связи между тем, какое оружие имеют наши воины, и тем, какого результата достигает наш общий враг. Зеленский сказал, что:

достаточность артиллерии, достаточность дальнобойности – это ключевые вещи для нас, для наших Сил обороны;

очень активно работаем, чтобы уже в 2024 году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе вблизи фронта и над проектами совместных оборонных производств;

украинская сторона обсудила с американской делегацией соответствующие приоритеты.

Шумер объяснял причины пребывания в Украине

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что он возглавляет представительную делегацию Конгресса, которая встретится с президентом Зеленским, чтобы достичь четырех важных целей:

чтобы продемонстрировать украинскому народу, что США поддерживают его и будут продолжать бороться, чтобы добиться финансирования, в котором он так отчаянно нуждается и которого он так отчаянно заслуживает. Мы не прекратим борьбу, пока не достигнем этого;

его и будут продолжать бороться, чтобы добиться финансирования, в котором он так отчаянно нуждается и которого он так отчаянно заслуживает. Мы не прекратим борьбу, пока не достигнем этого; чтобы заверить наших союзников по НАТО и в Европе, что мы стоим бок о бок с ними, и что США не оставят Европу и наш самый многолетний и успешный Альянс, которым является НАТО;

с ними, и что США не оставят Европу и наш самый многолетний и успешный Альянс, которым является НАТО; чтобы детально разобраться в том, в каком вооружении так нуждается Украина , и о последствиях срыва их поставок. То есть узнать о конкретных преимуществах, которые получит Россия, если оружие не будет поставлено, и о преимуществах, которые получит Украина, если оружие предоставят;

, и о последствиях срыва их поставок. То есть узнать о конкретных преимуществах, которые получит Россия, если оружие не будет поставлено, и о преимуществах, которые получит Украина, если оружие предоставят; на переломном моменте истории ясно дать понять нашим друзьям и союзникам во всем мире, что США не отступают от наших обязанностей и союзников. Если мы не поддержим наших союзников, это приведет к серьезным политическим, дипломатическим, экономическим и военным последствиям, которые нанесут значительный ущерб американскому народу в течение следующих десятилетий.

Когда мы вернемся в Вашингтон, мы ясно дадим понять спикеру Джонсону и другим членам Конгресса, которые препятствуют военной и экономической поддержке, что именно поставлено на карту здесь, в Украине, а также для остальной Европы и свободного мира. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы Конгресс активизировался, выполнил свой долг и оказал помощь нашим друзьям и союзникам,

– заявил Шумер.

Кстати, Палата представителей 16 февраля ушла на каникулы, не проголосовав за помощь Украине. Политики будут отдыхать до конца февраля 2024 года.

Обратите внимание! В американскую делегацию вошли сенатор Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд), сенатор Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо), сенатор Ричард Блюментальм (демократ от штата Коннектикут) и сенатор Мэгги Хассан (демократ от штата Нью-Йорк).



