Представник Демократичної партії під час виступу 23 лютого, напередодні других роковин повномасштабного вторгнення Росії, заявив, що вони повинні бути в Україні, пише 24 Канал.

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Що сказав Чак Шумер під час потужної промови в Україні

Ми повинні були бути тут. Вибору не було. Це обов'язок, тому що на карту поставлено дуже багато. Тут, в Україні… Очевидно, що на кону свобода України. І це так важливо. Не лише для українського народу, а й для всього світу,

– заявив представник демократів.

Він сказав, що Україна потребує підтримки, проте американська делегація в Україні ще тому, що Сполучені Штати зараз перебувають на поворотному етапі та точці перелому.

Зокрема, Чак Шумер заявив:

"якщо ми не будемо підтримувати наших союзників, то вони в усьому світі будуть ухилятися і віддалятимуться від нас;

якщо ми дозволимо нашим ворогам зруйнувати світ, то вони не зупиняться".

І ми побачимо все більші, більші проблеми та конфлікти в Європі, але не тільки в Європі. У Китаї, з Китаєм, з Іраном, на Близькому Сході та скрізь у Сполучених Штатах, які зробили так багато для свободи у світі, для миру у світі, для безпеки у світі, особливо після Другої світової війни. Якщо ми відвернемося від України, це матиме наслідки, які триватимуть довго. І це означатиме, що протягом десятиліть Америка програє дипломатично, політично, економічно та військово,

– заявив Шумер.

Лідер більшості в Сенаті США пояснив, що він вражений Зеленським, його силою, владою та відданістю.

Американський політик запевнив, що напередодні других роковин вторгнення Кремля американська делегація прибула в Україну, щоб сказати, що вони з українським народом.

Ми вас не покинемо. Ми будемо боротися, боротися і боротися, щоб отримати цю необхідну допомогу вам і вашим хоробрим солдатам,

– запевнив політик.

Він додав, що американська делегація в Україні, щоб "сказати українському народу, що ми з вами та сказати Європі, що ми не покидаємо її". Шумер запевнив, що США повинні залишатися частиною НАТО.

Американські та українські офіційні особи сказали нам, що без допомоги Україна програє війну з жахливими наслідками для Сполучених Штатів і Заходу,

– запевнив представник демократичної партії.

Він додав, що якби Україна мала більше зброї, то й результат був би іншим. Якщо ж США не нададуть Україні допомогу, то вона програє, а Росія опиниться біля польського кордону.

Ба більше, сенатори запросили спікера Джонсона в Україну, щоб він на власні очі побачив жахіття війни. Адже саме спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон заявив, що не виноситиме законопроєкт щодо допомоги України на голосування. Хоч за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже проголосував Сенат.

Сенатори заявили, що вражені свіжими могилами з кладовища у Львові та закликали спікера Джонсона не стояти осторонь історії, адже на ньому зараз саме такий тягар.

Що сказав Зеленський про зустріч з сенаторами

Володимир Зеленський також підсумував візит до Львова. Український лідер заявив, що зустрівся з американськими сенаторами на чолі з Чаком Шумером.

Президент подякував Сенату США за голосування за пакет допомоги Україні. Адже він не рядовий, а має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета.

Демократії не мають самоусуватися з історичного процесу – з процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ,

– сказав Зеленський.

Він поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою, а саме про прямий зв'язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Зеленський сказав, що:

достатність артилерії, достатність далекобійності – це ключові речі для нас, для наших Сил оборони;

дуже активно працюємо, щоб уже у 2024 році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту та над проєктами спільних оборонних виробництв;

українська сторона обговорила з американською делегацією відповідні пріоритети.

Шумер пояснював причини перебування в Україні

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що він очолює представницьку делегацію Конгресу, яка зустрінеться з президентом Зеленським, щоб досягти чотирьох важливих цілей:

щоб продемонструвати українському народу, що США підтримують його і продовжуватимуть боротися, щоб домогтися фінансування, якого він так відчайдушно потребує і якого заслуговує. Ми не припинимо боротьбу, поки не досягнемо цього;

його і продовжуватимуть боротися, щоб домогтися фінансування, якого він так відчайдушно потребує і якого заслуговує. Ми не припинимо боротьбу, поки не досягнемо цього; щоб запевнити наших союзників по НАТО і в Європі, що ми стоїмо пліч-о-пліч з ними, і що США не залишать Європу і наш найбільш багаторічний і успішний Альянс, яким є НАТО;

з ними, і що США не залишать Європу і наш найбільш багаторічний і успішний Альянс, яким є НАТО; щоб детально розібратися в тому, якого озброєння так потребує Україна , і про наслідки зриву їх постачання. Тобто дізнатися про конкретні переваги, які отримає Росія, якщо зброя не буде поставлена, та про переваги, які отримає Україна, якщо зброю нададуть;

, і про наслідки зриву їх постачання. Тобто дізнатися про конкретні переваги, які отримає Росія, якщо зброя не буде поставлена, та про переваги, які отримає Україна, якщо зброю нададуть; на переломному моменті історії ясно дати зрозуміти нашим друзям і союзникам у всьому світі, що США не відступають від наших обов'язків і союзників. Якщо ми не підтримаємо наших союзників, це призведе до серйозних політичних, дипломатичних, економічних та військових наслідків, які завдадуть значних збитків американському народу протягом наступних десятиліть.

Коли ми повернемося до Вашингтона, ми ясно дамо зрозуміти спікеру Джонсону та іншим членам Конгресу, які перешкоджають військовій та економічній підтримці, що саме поставлено на карту тут, в Україні, а також для решти Європи та вільного світу. Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб Конгрес активізувався, виконав свій обов'язок і надав допомогу нашим друзям і союзникам,

– заявив Шумер.

До речі, Палата представників 16 лютого пішла на канікули, не проголосувавши за допомогу Україні. Політики відпочиватимуть до кінця лютого 2024 року.

Зверніть увагу! До американської делегації увійшли сенатор Джек Рід (демократ від штату Род-Айленд), сенатор Майкл Беннет (демократ від штату Колорадо), сенатор Річард Блюментальм (демократ від штату Коннектикут) та сенатор Меггі Хассан (демократ від штату Нью-Йорк).



