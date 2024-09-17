В ISW проаналізували, як затримки західної допомоги впливають на обороноздатність України

За даними Інституту вивчення війни, Україна постала перед серйозними труднощами у формуванні нових бойових підрозділів. Причиною цьому стали затримки західної військової допомоги.

Наразі українські сили частково компенсують нестачу артилерійських боєприпасів за допомогою FPV-дронів. Про це мовиться в дослідженні ISW.

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Чого бракує для зміцнення української армії

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN 13 вересня повідомив, що Україні потрібно сформувати 14 бригад, втім, озброїти не змогли "навіть чотири" з цих бригад. Причиною цьому стало повільне надходження західної допомоги.

Він також зауважив, що Україна збільшила виробництво власних дронів та передає техніку зі складів або резервних бригад, щоб компенсувати нестачу західної допомоги. Зеленський наголосив на тому, що такі затримки з постачанням озброєння, призвели до втрат серед українських військових.

Водночас за словами голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Олександра Завітневича, мобілізація в Україні йде "за планом".

Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у травні 2024 року зазначив, що в Україні триває робота над формуванням 10 нових бригад. Він також зазначав, що головною проблемою є не нестача особового складу, а техніки.

Як Україна компенсовує нестачу західної допомоги

Аналітики зауважили, що Україна зробила значний крок вперед у зусиллях з відновлення існуючих підрозділів і створенні нових. Також українським захисникам вдалося частково компенсувати нестачу західної допомоги, використовуючи FPV-дрони для стримування російських військ та їх техніки.

Поточні FPV-дрони не можуть повністю замінити тактичні потреби традиційної польової артилерії,

– зазначають аналітики.

Також Україні вдалося збільшити власне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Втім, виробничі потужності довелося створювати мало не з нуля та в умовах війни.

З 2022 року триває робота над збільшенням виробництва бронетехніки, включаючи бронетранспортери, втім, наразі Київ не здатен виготовляти повноцінні танки.

"США та інші іноземні союзники, ймовірно, можуть значно підвищити ефективність українських зусиль зі створення та відновлення сил, надаючи українським військам більше механізованої техніки, такої як бронетранспортери M113, бойові машини піхоти Bradley та основні бойові танки",

– зауважили в Інституті вивчення війни.

Як приклад було наведено 155 піхотну бригаду України, яку нещодавно перевели до складу механізованої піхоти після того, як отримала танки Leopard. Аналітики резюмували, що збільшення кількості піхоти без зростання кількості техніки, не буде мати значного ефекту на бойову потужність України, або її можливості до ведення війни.