П'ять колишніх міністрів оборони та експрем'єр-міністр закликали чинного прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера вжити односторонніх дій і дати можливість ЗСУ завдавати далекобійних ударів по Росії з використанням ракет Storm Shadow. Однак це можливо лише при погодженні із владою США.

Дивіться також The Times опублікувало карту об'єктів Росії, до яких можуть дістати ракети Storm Shadow

Партнери працюють над рішенням про далекобійність ЗСУ

Британські політики попереджають, що затримки у цьому питанні лише посилять позиції російського диктатора Володимира Путіна.

Тим часом The Times наголошує, що Королівство не ухвалить цього рішення без узгодження зі США, позаяк критично важливою в цьому випадку вважається наявність на ракетах американських систем наведення.

Незважаючи на розбіжності в адміністрації чинного президента США Джо Байдена, у Лондоні вважають, що Сполучені Штати дозволять передати ЗСУ необхідну підтримку під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Тепер ми обговорюємо це зі Сполученими Штатами та іншими ключовими союзниками. Ми прямуємо на Генеральну асамблею ООН, де всі зустрінемося із Зеленським менш ніж за 12 днів,

– наголосив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Раніше глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що переговори зі США та іншими союзниками з цієї пропозиції продовжуються, додавши, що цього місяця в ООН відбудуться подальші обговорення між союзниками та президентом України Володимиром Зеленським.