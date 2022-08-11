Журналіст показав, як за час війни змінилася військова допомога США Україні

Наша держава продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Найбільшу суму нам надали США. Оглядач розповів, на скільки змінились масштаби підтримки за пів року.

Аналітикою поділився Володимир Даценко, оглядач українського Forbes. Він розповів, наскільки суттєво змінилась військова допомога США Україні упродовж майже шести місяців війни.

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Віра в Україну зростала поступово

Даценко зазначив, що на початку до України прибувала лише зброя для проведення ближнього бою. Мовиться про протитанкові системи, легке озброєння, бронежилети, а також каски.

Перехід другої ж фази спостерігався наприкінці квітня. Тоді ж відбувались артилерійські бої. І саме у цей період наші військові відчули суттєвий дефіцит снарядів для установок радянського зразка. Оглядач зауважив, що це й стало причиною того, що ЗСУ менш активно й інтенсивно використовує радянську артилерію. До неї просто не залишилось настільки багато боєприпасів.

Активність у наданні артилерійських систем припала на квітень – червень. Тоді США забезпечили нас десятками машин. Натомість з липня спостерігається певне уповільнення постачання саме цього виду озброєння.



США упродовж шести місяців надають військову допомогу Україні / Інфографіка Forbes

США можуть робити акцент на стримуванні

Аналітик припускає, що США дотримується чіткої стратегії у наданні зброї. Мовляв, ми отримуємо лише те, що дозволяє нам стримувати ворога. Натомість нас не забезпечують ресурсами для наступальних операцій. І ця гіпотеза проливає світло на одну категорію, яка суттєво просідає. Мовиться про бронемашини.

Як зазначив експерт, ЗСУ їх від США майже не отримують. Але слід розуміти, що відповідні машини важливі на фронті не менше, ніж установки. З їхньою допомогою вдається берегти життя українських військових.

Даценко зазначив, що під час мобільної війни солдатам доводиться регулярно пересуватись по фронту. Задля цього наші військові зараз використовують цивільні позашляховики, які пройшли певну модернізацію перед вирушанням на війну. Але вони можуть забезпечити хіба швидкість. Натомість про захист практично не йдеться.

Якби у нас було більше броньованої техніки, то, переконаний оглядач, можна було б ефективніше організовувати контратаки. Натомість наразі наступальні дії здебільшого проводить легка піхота. А це стає причиною зазнавання втрат серед українських військових.

США використали лише половину коштів

Підрахунки свідчать про те, що Сполучені Штати наразі використали половину коштів. Мовиться про ті самі 40 мільярдів, виділених на військову допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

Оглядач зауважив, що можна нескінченно підтримувати Україну та допомагати їй стримувати росію. Але можна піти іншим шляхом. Мовиться про надання необхідного оснащення у достатній кількості. У такому разі здолати ворога вдасться значно швидше, ніж він сам збагне, що не зможе досягнути успіху.

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