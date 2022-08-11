Журналист показал, как во время войны изменилась военная помощь США Украине

Наше государство продолжает получать военную помощь от международных партнеров. Наибольшую сумму нам предоставили США. Обозреватель рассказал, насколько изменились масштабы поддержки за полгода.

Аналитикой поделился Владимир Даценко, обозреватель украинского Forbes. Он рассказал, насколько существенно изменилась военная помощь США Украине на протяжении почти шести месяцев войны.

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Вера в Украину росла постепенно

Даценко отметил, что в начале в Украину прибывало только оружие для проведения ближнего боя. Речь идет о противотанковых системах, легком вооружении, бронежилетах, а также касках.

Переход второй фазы наблюдался в конце апреля. Тогда же проходили артиллерийские бои. И именно в этот период наши военные ощутили существенный дефицит снарядов для установок советского образца. Обозреватель отметил, что это и послужило причиной того, что ВСУ менее активно и интенсивно использует советскую артиллерию. До нее просто не осталось столь много боеприпасов.

Активность в предоставлении артиллерийских систем пришлась на апрель – июнь. Тогда США снабдили нас десятками машин. С июля же наблюдается определенное замедление поставок именно этого вида вооружения.



США в течение шести месяцев оказывают военную помощь Украине / Инфографика Forbes

США могут делать акцент на сдерживании

Аналитик предполагает, что США следует четкой стратегии в предоставлении оружия. Мол, мы получаем только то, что позволяет нам сдерживать врага. Но нас не обеспечивают ресурсами для наступательных операций. И эта гипотеза проливает свет на одну категорию, которая существенно проседает. Речь идет о бронемашине.

Как отметил эксперт, ВСУ их от США почти не получают. Но следует понимать, что подходящие машины важны на фронте не меньше, чем установки. С их помощью удается беречь жизнь украинских военных.

Даценко отметил, что во время мобильной войны солдатам приходится регулярно передвигаться по фронту. Для этого наши военные сейчас используют гражданские внедорожники, прошедшие определенную модернизацию перед отправлением на войну. Но они могут обеспечить разве что скорость. Зато о защите практически речь не идет.

Если бы у нас было больше бронированной техники, то, убежден обозреватель, можно было бы более эффективно организовывать контратаки. В то же время наступательные действия в большинстве своем проводит легкая пехота. А это становится причиной потери потерь среди украинских военных.

США использовали только половину средств

Подсчеты свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты использовали половину средств. Речь идет о тех же 40 миллиардах, выделенных на военную помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

Обозреватель заметил, что можно бесконечно поддерживать Украину и помогать ей сдерживать Россию. Но можно пойти по другому пути. Речь идет о предоставлении необходимой оснастки в достаточном количестве. В таком случае одолеть врага удастся гораздо быстрее, чем он сам поймет, что не сможет добиться успеха.

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