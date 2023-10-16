Тверда позиція США і неприємний дзвіночок з Німеччини: що буде з допомогою для України

Росія вночі вкотре обстріляла Україну, що знову підкреслило потреби України в посиленні ППО. Поки президент США запевняє Україну в підтримці, у Європі настрої не такі оптимістичні.

Крім того, Росія активно використовує напад ХАМАС на Ізраїль, щоб підірвати військову допомогу Україні. Детальніше про це розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

Дивіться також 11 збитих "Шахедів", проліт ракети "Іскандер": усе про нічну атаку по Україні та влучання

Росія вночі атакувала Україну: що відомо про обстріл

Росія знову вдалася до повітряної атаки на Україну вночі 16 жовтня. Росія атакувала Україну з повітря з кількох напрямків, застосувавши "Шахеди", керовані авіаційні ракети та балістику. Є збиття та влучання в низці областей та поранені.

Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер-М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 "Шахедів". У результаті бойової роботи сил ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети та 11 дронів.

Під атакою ворога опинилися Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Хмельницька області. Усюди ворог цілив по цивільній інфраструктурі.

Як пояснила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, ворожі повітряні цілі рухалися по складній траєкторії. Війська Росії запускали дрони-камікадзе за різними напрямками, намагаючись обійти українські системи ППО. При цьому погода заважала роботі сил ППО – шторм і сильний поривчастий вітер.

Чи зможуть США одночасно надавати допомогу Україна та Ізраїлю

Це вчергове доводить наскільки важливе посилення ППО з одного боку, а також посилення наших захисників зброєю – з іншого, аби прискорити перемогу.

Щодо допомоги партнерів є позитивні новини. На тлі загострення в Ізраїлі президент США Джо Байден запевнив, що США можуть підтримувати й Україну, й Ізраїль одночасно.

Мовляв, Сполучені Штати мають для цього можливості та зобов'язання. При чому висловився про це Байден доволі емоційно.

США можуть надати підтримку Ізраїлю та Україні, зберігаючи при цьому нашу загальну міжнародну оборону. У нас є спроможність зробити це, і ми маємо зобов'язання, ми є важливою нацією. Ми Сполучені Штати Америки, заради Бога, наймогутніша нація в історії – не у світі, а в історії світу. Ми можемо подбати про обох партнерів і зберегти нашу загальну міжнародну оборону. А якщо не ми, то хто?

– сказав Байден.

Окрім того, американське видання Axios запевняє, що адміністрація Байдена шукає фінансування для України поза бюджетом США. Тобто, без схвалення Конгресу.

Схоже, у Білому домі розуміють, що якщо продовжити намагання досягти згоди Конгресу, то цей процес може сильно затягнутися в часі. Але так само варто розуміти, що в обхід Конгресу, Білий дім не зможе знайти багато грошей.

Як США шукають альтернативні шляхи допомоги Україні

Тож, Білий дім сьогодні розглядає різні альтернативні сценарії. Цього тижня у Люксембурзі міністр фінансів США Джанет Єллен планує закликати європейських чиновників зробити конкретні кроки, щоб отримати відсотки, отримані від російських активів на суму близько 200 мільярдів доларів, які зберігаються на європейських рахунках, за словами американського чиновника.

Інший сценарій – це використання чинної грантової програми Держдепартаменту для надання допомоги Україні у закупівлі зброї.

Третій сценарій – це все ж звернення до Конгресу із запитом про виділення більше грошей на охорону кордонів, Україну, Ізраїль, та, можливо, Тайвань. І все це в одному пакеті, аби уникнути маніпуляцій республіканців.

Німці не підтримують передачу Україні ракет Taurus

Але, з іншого боку, в Європі настрої щодо саме військової допомоги відрізняються.

За результатами опитування в Німеччині, проведеного інститутом YouGov, виявилося, що більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Зокрема таких 55% і лише 26% німців вважають таке рішення канцлера неправильним.

Варто нагадати, що на початку жовтня Шольц казав, що поки Німеччина не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Позицію Шольца критикує опозиційна ХДС, але й також окремі представники його коаліційних партнерів – "Зелених" та "Вільних демократів".

Втім, виявилося, що серед виборців усіх цих партій переважає підтримка позиції Шольца про те, щоб поки не передавати ракети Україні.

І, на жаль, ця позиція точно впливатиме на рішення уряду Німеччини. Окрім того, загалом думки щодо німецької військової допомоги для України розділилися: майже 40% німців вважають, що Німеччина "зайшла надто далеко", 29% – що рівень допомоги такий, як треба, 18% – що він недостатній.

Чи змінює війна на Близькому Сході позицію Заходу щодо України

Разом з тим, попри заяву США про те, що Захід може допомагати одночасно і Україні, і Ізраїлю, все ж низка експертів побоюється, що з розпалюванням війни на Близькому Сході, позиції західних країн, щодо України можуть змінюватися.

У ГУР сьогодні заявили, що Росія активно використовує війну в Ізраїлі саме з метою зменшення допомоги Україні з боку партнерів. І, за словами представника ГУР Андрія Юсова, Росія готувалася до цього ще до нападу ХАМАС на Ізраїль.

"У Росії використовують терористичні атаки по Ізраїлю, з одного боку, з метою реалізації окремих інформаційно-психологічних операцій проти України на міжнародному рівні, з метою використати події та атаки в Ізраїлі проти України, послабити міжнародну підтримку – це факт.

Також дедалі частіше з'являється підтвердження взаємодії та співробітництва путінської Росії з Рухом ХАМАС. І передача зброї, трофейної зброї до ХАМАС відбулася раніше терористичних атак в Ізраїлі", – резюмував Юсов.