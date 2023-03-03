Це потенціал для весняного або літнього наступу, – Федоров про військову допомогу Заходу

Зараз увесь цивілізований світ об'єднався, аби надати Україні ефективну військову допомогу для боротьби з ворогом. Постачання західної техніки і зброї дасть змогу ЗСУ перейти в контрнаступ навесні або влітку.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Він висунув тезу, що партнери вважають, що Україні ще не час постачати винищувальну авіацію.

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Федоров припустив, що для західних союзників України зараз завдання номер один – забезпечити поразку російського наступу. А для цього в першу чергу необхідні артилерійські боєприпаси, навіть не засоби, а боєприпаси.

Також потрібні танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо. Все це більш-менш в Україну постачають, створюючи потенціал для літнього чи весняного наступу,

– додав мовець.

З авіацією вирішили почекати

Федоров згадав інформацію, що високопоставлені американські генерали та їхні колеги з України проглядають та вивчають зараз декілька варіантів українського контрнаступу. Однак з авіацією для України західні союзники вирішили почекати.

Для того, аби цією авіацією користуватися, Україні необхідні ще, як мінімум, півроку, щоб підготувати пілотів. Однак, можливо, їх уже почали готувати,

– зауважив військовий експерт.

Федоров про військову допомогу Україні: дивитись відео

Чому Україні не спішать передавати західну авіацію