Потенциал для весеннего или летнего наступления: почему Запад не торопится отравлять авиацию
Сейчас весь цивилизованный мир объединился, чтобы предоставить Украине эффективную военную помощь в борьбе с врагом. Снабжение западной техникой и оружием позволит ВСУ перейти в контрнаступление весной или летом.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. Он выдвинул тезис, что партнеры считают, что Украине еще не время поставлять истребительную авиацию.
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Федоров предположил, что для западных союзников Украины сейчас задача номер один – обеспечить поражение российского наступления. А для этого, в первую очередь, необходимы артиллерийские боеприпасы, даже не средства, а боеприпасы.
Также нужны танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.д. Все это более-менее в Украину поставляют, создавая потенциал для летнего или весеннего наступления,
– добавил говорящий.
С авиацией решили подождать
Федоров вспомнил информацию, что высокопоставленные американские генералы и их коллеги из Украины просматривают и изучают несколько вариантов украинского контрнаступления. Однако с авиацией для Украины западные союзники решили подождать.
Для того чтобы этой авиацией пользоваться, Украине необходимы еще, как минимум, полгода, чтобы подготовить пилотов. Однако, возможно, их уже начали готовить,
– заметил военный эксперт.
Почему Украине не спешат передавать западную авиацию
- США, от которых зависит вероятная передача Украине F-16, считают, что на данном этапе войны эти самолеты не нужны Украине. В Вашингтоне руководствуются принципом, что каждый этап войны нуждается в разном оружии.
- Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что для начала контрнаступления нужны F-16 или Gripen, или итальянские Tornado.
- При этом глава ГУР МО Кирилл Буданов говорит, что Украине нужна штурмовая авиация, а не истребительная. Это прежде всего самолеты А-10 и Thunderbolt II.