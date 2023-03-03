Потенциал для весеннего или летнего наступления: почему Запад не торопится отравлять авиацию

Сейчас весь цивилизованный мир объединился, чтобы предоставить Украине эффективную военную помощь в борьбе с врагом. Снабжение западной техникой и оружием позволит ВСУ перейти в контрнаступление весной или летом.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. Он выдвинул тезис, что партнеры считают, что Украине еще не время поставлять истребительную авиацию.

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Федоров предположил, что для западных союзников Украины сейчас задача номер один – обеспечить поражение российского наступления. А для этого, в первую очередь, необходимы артиллерийские боеприпасы, даже не средства, а боеприпасы.

Также нужны танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.д. Все это более-менее в Украину поставляют, создавая потенциал для летнего или весеннего наступления,

– добавил говорящий.

С авиацией решили подождать

Федоров вспомнил информацию, что высокопоставленные американские генералы и их коллеги из Украины просматривают и изучают несколько вариантов украинского контрнаступления. Однако с авиацией для Украины западные союзники решили подождать.

Для того чтобы этой авиацией пользоваться, Украине необходимы еще, как минимум, полгода, чтобы подготовить пилотов. Однако, возможно, их уже начали готовить,

– заметил военный эксперт.

Федоров о военной помощи Украине: смотреть видео

Почему Украине не спешат передавать западную авиацию