Об этом в стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он напомнил, что в Словакии заявили, что рассматривают возможность передать Украине 10 из 11 своих МиГ-29.
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Украина может получить 10 МиГ-29 от Словакии
Как отметил Жданов, переговоры об этом между Киевом и Братиславой начались достаточно давно.
Аллилуйя, полгода мы ждали. И, наконец, похоже, переговорный процесс на финишной прямой. И мы должны в ближайшее время получить 10 МиГ-29, которые были на вооружении армии Словакии,
– подчеркнул военный эксперт.
Он напомнил, что Словакия вывела эти самолеты из состава военно-воздушных сил летом 2022 года. Жданов добавил, что сейчас Братислава готова передать эти истребители Украине.
Олег Жданов рассказал о возможном предоставлении Украине МиГ-29: смотрите видео
Самолет А-50 получил повреждения
Жданов рассказал, что также есть еще одна новость, связанная с авиацией – хорошая для Украины и печальная для российских оккупантов. Российский разведывательный самолет А-50, который был атакован дронами, все же получил повреждения в результате взрыва.
По словам военного эксперта, это очевидно, что бы там ни заявляли белорусские или российские власти.
"В Беларуси побывал самолет Ан-26 с российскими специалистами. Они осмотрели самолет-разведчик и пришли к выводу, что он сохранил свои летные качества", – отметил Жданов.
Самолет-разведчик А-50 улетел на ремонт
Даже был зафиксирован взлет самолета А-50. Он вошел в воздушное пространство России и повернул на Таганрог.
В Таганроге расположен авиационный ремонтный завод. Это означает, что самолет все-таки получил повреждения и не может выполнять свои функции. Поэтому он улетел на ремонт,
– объяснил Жданов.
Военный эксперт отметил, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси до сих пор не появился еще один разведывательный самолет А-50 с другим бортовым номером, который был бы в исправном состоянии. Следовательно, сейчас ведение радиолокационной разведки на территории Украины для врага достаточно ограничено.
Авиация для Украины: коротко
- Украина может получить от Словакии модифицированные МиГ-29 советского производства. Таким образом, Братислава поможет Украине защитить себя от российской агрессии.
- Владимир Зеленский лично обратился к премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру с просьбой предоставить самолеты Украине.
- В Словакии отметили, что больше не используют эти МиГи, и они не имеют для страны реальной ценности. А Украине эти самолеты помогут спасать жизни.
- В Братиславе сообщили, что окончательное решение о предоставлении Украине 10 самолетов МиГ-29 будет принято в течение нескольких дней или недель.