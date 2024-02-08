Початок політичної кризи в США: хто насправді винен у провалі допомоги Україні

Сенат не підтримав рішення про виділення великого пакета військової допомоги Україні. Тепер чиновники працюють над альтернативним законопроєктом, зокрема говорять про те, щоб розділити питання кордону, яке викликає найбільші дискусії, та питання коштів для України, Ізраїлю і Тайваню.

Варто розуміти, що всі суперечки насправді виникли не через допомогу Україні, а саме через міграційну політику. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що тут не обійшлося без впливу Дональда Трампа.

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Україна стала заручницею політичної ситуації

"Зараз ми спостерігаємо за початком внутрішньополітичної кризи у США, бачимо загострення агресивної передвиборчої боротьби. Дональд Трамп використовує стратегію – жодних компромісів з Байденом", – розповів політолог.

Насправді серед республіканців більше прихильників допомоги Україні, ніж тих, хто виступає проти. Наприклад, керівники профільних комітетів нижньої палати Конгресу навіть говорили про потребу збільшити кошти для нашої країни.

Однак, є табу на компроміси з Байденом і це руйнує домовленості щодо кордону й відповідно руйнує великий законопроєкт, у якому передбачена допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню та навіть фінансування операції США у Червоному морі,

– підкреслив Фесенко.

Він додав, що серйозний вплив має егоїстична політика з боку Трампа. Україна та інші партнери США стали заручниками цієї внутрішньополітичної боротьби.

Допомогу Україні хочуть відокремити від кордону

Сьогодні одна з ідей, яку розглядають, – відокремлення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню від питання кордону з Мексикою. За словами політолога, тема кордону взагалі має розглядатися окремо, бо для Трампа – це основа його передвиборчої кампанії.

Він зробив ставку – "чим гірше, тим краще", тобто чим довшою буде криза на кордоні, а це не передбачає жодних документів, компромісів, тим йому краще. У такому випадку треба винести окремо міжнародну допомогу США та проголосувати за неї,

– зауважив Фесенко.

Тут теж є свої нюанси, адже серед республіканців є прихильники того, щоб проголосувати окремо тільки за допомогу Ізраїлю. Така спроба вже була, але вона провалилася.

Чому демократи проти розмежування допомоги та кордону

Членів Демократичної партії також турбують їхні інтереси. Наприклад, криза на кордоні вигідна для Трампа, він критикує Байдена за провал міграційної політики й використовує це у своїх інтересах.

Натомість адміністрація Байдена не хоче йти на поступки й посилювати міграційну політику, бо чиновники бояться, що так можуть втратити частину голосів іспаномовних виборців.

Адміністрація Байдена більше піклується про зовнішню політику, тому щиро підтримує Україну, але разом з тим вони розуміють, що будуть послаблені позиції Демократичної партії у питанні кордону. Тому цей пакет допомоги – їхній партійний інтерес на противагу партійним інтересам республіканців,

– акцентував політолог.

Демократів також не треба ідеалізувати. Варто лише згадати закон про Ленд-Ліз, який чомусь не продовжили. Можна припустити, що тут також спрацювали міжпартійні розбіжності. Отже, у зовнішній політиці питання України є пріоритетом для демократів, але внутрішньопартійні, електоральні інтереси для них важливіші.

Ленд-Ліз – політика, згідно з якою США надають союзникам безоплатну військову допомогу, зокрема боєприпаси, техніку, продовольство, стратегічну сировину. За всю історію Сполучених Штатів таке рішення ухвалювалося лише двічі. Другий раз – 9 травня 2022 року його підписав Джо Байден для України, проте у жовтні 2023-го закон втратив чинність.

"Можливо, Байден і піде на компроміс, але головне, щоб це не було запізно. Важливо не втратити час, бо чим ближче до виборів, тим гострішою буде внутрішня електоральна боротьба між демократами та республіканцями", – підсумував Володимир Фесенко.

Що відомо про виділення допомоги Україні