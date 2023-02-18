Чому США не поспішають надавати Україні ракети ATACMS: міжнародник назвав причину
Ймовірно, що керівництво США боїться, що після закінчення війни з Україною президент Росії Владімір Путін почне готуватися до нового нападу. Сподіватися на повалення росіянами його диктаторського режиму не слід.
Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Максим Ялі. За його словами, США просто наразі відтягує час.
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Яка позиція у США
Максим Ялі наголосив, що у США свої розрахунки щодо війни і її тривалості. Також представництво країни по-різному тлумачить мету агресії Росії.
"У Вашингтоні ще немає відповіді на те, що вважати перемогою України над Росією", – зауважив він.
На його думку, в американців питання кордонів зовсім по-іншому розглядається, ніж для нас. Українці своєю чергою повинні враховувати власну залежність від військової допомоги насамперед США.
Для них, з моєї точки зору, головна мета – максимально послабити Росію, її військовий потенціал. Це програма мінімум,
– розказав він.
Експерт-міжнародник додав, що, за словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, наразі російський потенціал послабився на 40%.
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Який план дій у Росії
Максим Ялі повідомив, що після закінчення війни та ймовірного підписання миру, Захід поступово зніматиме санкції з Росії. Що це означатиме для країни-агресорки?
Росія протягом декількох років, навіть п’яти, знову почне відновлювати свій військовий потенціал, виробляти калібри та ракети. І, звичайно, готуватися до нової війни,
– зосередив увагу він.
За його словами, ми чудово розуміємо, що це екзистенційна війна. Для Путіна та його режиму ставки на неї є надвисокими.
"Навіть якщо він зараз підпише якісь умовні Мінські, Стамбульські умови й не матиме жодних завоювань, то все одно зможе утримати свою владу, тому що там все зацементовано дуже серйозно, а ніякої опозиції немає", – переконаний він.
До того ж російський народ з усім погоджується.
Як США протистоятиме Росії
Максим Ялі повідомив, що Путіну потрібні хоча б якісь територіальні надбання, але для того, щоб зробити паузу і готуватися до нової війни.
"Його кінцева мета – знищення української державності, окупація територій, асиміляція", – зауважив він.
На його думку, США планує знищувати режим Путіна поступово, вдаючись до "політики нарізання салямі".
Для США чим довше цей конфлікт триває, тим слабшою стає Росія і більше хитається цей режим,
– додав експерт-міжнародник.
На його думку, Захід, звичайно, зацікавлений в знищенні путінського режиму.
"На превеликий жаль, через ці обставини, що зараз цей режим досі міцно тримається, вони не поспішають надавати нам необхідні зразки озброєння, щоб ми швидко деокупували свої території", – пояснив він.
За його словами, до війни Путін готувався протягом років, знищуючи тих, хто з’являвся у нього на шляху. Тож не дивно, що наразі в Росії немає мітингів на знак підтримки України. Росіяни, які мають симпатію до України, зараз або виїхали з країни після початку мобілізації, або сидять тихо і чекають.
Залежність російського народу від диктатора занадто сильна.
Страх, залякування, пристосування – це є люди з такою психологією сприйняття основ режиму Путіна, – пояснив він.
Путін після своєї поразки все одно знайде спосіб пояснити своєму плебсу, що так і було задумано.
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