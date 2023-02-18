Почему США не спешат предоставлять Украине ракеты ATACMS: международник назвал причину

Вероятно, руководство США боится, что после окончания войны с Украиной президент России Владимир Путин начнет готовиться к новому нападению. Надеяться на свержение россиянами его диктаторского режима не следует.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Максим Яли. По его словам, США прямо сейчас оттягивает время.

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Какая позиция у США

Максим Яли отметил, что у США свои расчеты по войне и ее продолжительности. Также представительство страны по-разному истолковывает цель агрессии России.

"В Вашингтоне еще нет ответа на то, что считать победой Украины над Россией", – заметил он.

По его мнению, у американцев вопрос границ совсем по-другому рассматривается, чем для нас. Украинцы в свою очередь должны учитывать собственную зависимость от военной помощи прежде всего США.

Для них, с моей точки зрения, главная цель – максимально ослабить Россию, ее военный потенциал. Это программа минимум,

– рассказал он.

Эксперт-международник добавил, что, по словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сейчас российский потенциал ослаб на 40%.

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Какой план действий в России

Максим Яли сообщил, что после окончания войны и вероятного подписания мира, Запад будет постепенно снимать санкции с России. Что это значит для страны-агрессора?

Россия в течение нескольких лет, даже пяти, снова начнет восстанавливать свой военный потенциал, производить калибры и ракеты. И, конечно, готовиться к новой войне,

– сосредоточил внимание он.

По его словам, мы прекрасно понимаем, что это экзистенциальная война. Для Путина и его режима ставки на нее сверхвысокие.

"Даже если он сейчас подпишет какие-то условные Минские, Стамбульские условия и не будет завоеваний, то все равно сможет удержать свою власть, потому что там все зацементировано очень серьезно, а никакой оппозиции нет", – убежден он.

К тому же русский народ со всем соглашается.

Как США будет противостоять России

Максим Яли сообщил, что Путину нужны хоть какие-то территориальные достояния, но для того чтобы сделать паузу и готовиться к новой войне.

"Его конечная цель – уничтожение украинской государственности, оккупация территорий, ассимиляция", – отметил он.

По его мнению, США планирует уничтожать режим Путина постепенно, прибегая к "политике нарезания салями".

Для США чем дольше этот конфликт продолжается, тем слабее становится Россия и больше шатается этот режим,

– добавил эксперт-международник.

По его мнению, Запад, конечно, заинтересован в уничтожении путинского режима.

"К большому сожалению, из-за этих обстоятельств, что сейчас этот режим до сих пор крепко держится, они не спешат предоставлять нам необходимые образцы вооружения, чтобы мы быстро деоккупировали свои территории", – пояснил он.

По его словам, к войне Путин готовился в течение многих лет, уничтожая тех, кто появлялся у него на пути. Неудивительно, что в России нет митингов в знак поддержки Украины. Россияне, обладающие симпатией к Украине, сейчас либо уехали из страны после начала мобилизации, либо сидят тихо и ждут.

Зависимость русского народа от диктатора слишком сильна.

Страх, запугивание, приспособление – это люди с такой психологией восприятия основ режима Путина,

– пояснил он.

Путин после своего поражения все равно найдет способ объяснить своему плебсу, что так и было задумано.

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