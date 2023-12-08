Може зіграти в їхню гру: чи здатен Байден вплинути на республіканців щодо допомоги Україні

У Сполучених Штатах тривають дискусії щодо подальшого виділення допомоги і Україні, і Ізраїлю. Але Джо Байден має інструменти впливу на республіканців, які гальмують ухвалення цього рішення.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Байден вже назвав дії деяких республіканців шантажем. Відомо, що вони хочуть додати до законопроєкту про виділення 106 мільярдів доларів Україні, Ізраїлю та Тайваню ще й питання "стіни" на кордоні з Мексикою.

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Попри це, Байден готовий йти на компроміс. Він розуміє, що зробити все так, як хочуть демократи, не вийде. Але він не погодиться на усі вимоги республіканців.

Проблема в тому, що всередині Республіканської партії є трошки хаосу. Там є частина парламентарів, які не знають чого хочуть. Вони представляють крайньорадикальне трампістське крило. Їх полярно хитає в різні боки, вони чіпляються до деталей тощо,

– зазначив Рейтерович.

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Чи може Байден вплинути на цю ситуацію

Як наголосив Рейтерович, Байден зайняв позицію, що потрібно домовитися з республіканцями та ухвалити консолідоване рішення. Якщо цього не зроблять, то далі можуть початися проблеми і з ухвалення загального бюджету США. Адже там досі діє тимчасовий бюджет.

Щодо засобів впливу. Тут Байден може зіграти в гру республіканців. Демократи можуть легко заблокувати ухвалення будь-яких рішень – і відповідатимуть за це республіканці. Там почнуть пояснювати, що у республіканців більшість в Палаті представників, але ті так і нічого вирішити не можуть. А державні службовці у випадку шатдауну будуть йти в неоплачувані відпустки,

– зазначив Рейтерович.

Паралельно існує ізраїльське лобі в США, яке посилено просуває ухвалення законопроєкту від Байдена. Там дещо в шоку від того, що рішення досі немає.

Загалом зараз, очевидно, що тривають перемовини в закритому форматі. Є сподівання, що найближчим часом цей пакет нарешті ухвалять.

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