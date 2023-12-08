Может сыграть в их игру: может ли Байден повлиять на республиканцев насчет помощи Украине

В Соединенных Штатах продолжаются дискуссии насчет дальнейшего выделения помощи и Украине, и Израилю. Но у Джо Байдена есть инструменты влияния на республиканцев, которые тормозят принятие этого решения.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Байден уже назвал действия некоторых республиканцев шантажом. Известно, что они хотят добавить в законопроект о выделении 106 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню еще и вопрос "стены" на границе с Мексикой.

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Несмотря на это Байден готов идти на компромисс. Он понимает, что сделать все так, как хотят демократы, не получится. Но он не согласится на все требования республиканцев.

Проблема в том, что внутри Республиканской партии есть немного хаоса. Там есть часть парламентариев, которые не знают, чего хотят. Они представляют крайне радикальное трампистское крыло. Их полярно качает в разные стороны, они придираются к деталям и т.п.

– отметил Рейтерович.

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Может ли Байден повлиять на эту ситуацию

Как отметил Рейтерович, Байден занял позицию о том, что нужно договориться с республиканцами и принять консолидированное решение. Если этого не сделают, то дальше могут начаться проблемы с принятия общего бюджета США. Там ведь до сих пор действует временный бюджет.

Относительно средств воздействия. Здесь Байден может сыграть в игру республиканцев. Демократы могут легко заблокировать принятие любых решений – и будут отвечать за это республиканцы. Там начнут объяснять, что у республиканцев большинство в Палате представителей, но они так и ничего решить не могут. А государственные служащие в случае шатдауна будут уходить в неоплачиваемые отпуска,

– отметил Рейтерович.

Параллельно существует израильское лобби в США, которое усиленно продвигает принятие законопроекта от Байдена. Там в шоке от того, что решения до сих пор нет.

В целом сейчас очевидно, что продолжаются переговоры в закрытом формате. Есть надежда, что в ближайшее время этот пакет, наконец, будет принят.

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