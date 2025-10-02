Штати нібито планують надати Україні розвідувальні дані для ударів вглиб Росії. Зокрема йдеться про стратегічні об'єкти. Це був дійсно серйозний крок.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, зрозуміло, що Україні відомо де розташовані великі статичні об'єкти. Але є дані, які складніше відстежувати.

Як такі розвіддані допоможуть Україні?

Як наголосив Тимочко, відстежувати об'єкти оперативного рівня; місця накопичення противника; його авіації; переміщення тилових підрозділів на певні напрямки значно важче. Ця інформація дала б багато нових можливостей.

Така розвідка в режимі реального часу вкрай потрібна. Тим паче якщо вказуватимуть не лише координати, а конкретні цілі та ступінь їх значущості,

– сказав Тимочко.

Це впливатиме і на російських окупантів. Вони прекрасно розумітимуть, що в якийсь момент по них може прилетіти щось серйозне.

Звісно, є багато питань щодо того, які саме розвіддані будуть надавати. І важливо – чи це дійсно буде у режимі реального часу. Також паралельно Україні потрібна зброя, яка могла б швидко діставати ворога на значні відстані.

Може бути таке, що не завдали по певній цілі удару. Та якщо її будуть відстежуватимуть на шляху переміщення, то зрештою вийде пізніше вдарити. Це – великий обсяг роботи. Але важливо, щоб була не лише інформація, але й зброя, якою можна буде туди бити,

– зазначив Тимочко.

Чи отримає Україна ракети від США?