Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, зрозуміло, що Україні відомо де розташовані великі статичні об'єкти. Але є дані, які складніше відстежувати.
Дивіться також Європейська "Стіна дронів" проти Росії: якою буде роль України на східному фланзі НАТО
Як такі розвіддані допоможуть Україні?
Як наголосив Тимочко, відстежувати об'єкти оперативного рівня; місця накопичення противника; його авіації; переміщення тилових підрозділів на певні напрямки значно важче. Ця інформація дала б багато нових можливостей.
Така розвідка в режимі реального часу вкрай потрібна. Тим паче якщо вказуватимуть не лише координати, а конкретні цілі та ступінь їх значущості,
– сказав Тимочко.
Це впливатиме і на російських окупантів. Вони прекрасно розумітимуть, що в якийсь момент по них може прилетіти щось серйозне.
Звісно, є багато питань щодо того, які саме розвіддані будуть надавати. І важливо – чи це дійсно буде у режимі реального часу. Також паралельно Україні потрібна зброя, яка могла б швидко діставати ворога на значні відстані.
Може бути таке, що не завдали по певній цілі удару. Та якщо її будуть відстежуватимуть на шляху переміщення, то зрештою вийде пізніше вдарити. Це – великий обсяг роботи. Але важливо, щоб була не лише інформація, але й зброя, якою можна буде туди бити,
– зазначив Тимочко.
Чи отримає Україна ракети від США?
- За даними The Wall Street Journal, Трамп нібито дозволив американським розвідувальним службам надавати Україні інформацію для ударів вглиб Росії. Вашингтон нібито просить партнерів по НАТО надавати таку саму підтримку.
- Також Трамп розглядає можливість постачати Україні ракети великої дальності. Йдеться про Tomahawk і Barracuda. Зараз тривають дискусії.
- Раніше Білий Дім був дуже обережним щодо передачі Україні далекобійної зброї. Спершу там навіть блокували удари по Росії західною далекобійною зброєю.