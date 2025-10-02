Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, зрозуміло, що Україні відомо де розташовані великі статичні об'єкти. Але є дані, які складніше відстежувати.

Дивіться також Європейська "Стіна дронів" проти Росії: якою буде роль України на східному фланзі НАТО

Як такі розвіддані допоможуть Україні?

Як наголосив Тимочко, відстежувати об'єкти оперативного рівня; місця накопичення противника; його авіації; переміщення тилових підрозділів на певні напрямки значно важче. Ця інформація дала б багато нових можливостей.

Така розвідка в режимі реального часу вкрай потрібна. Тим паче якщо вказуватимуть не лише координати, а конкретні цілі та ступінь їх значущості,

– сказав Тимочко.

Це впливатиме і на російських окупантів. Вони прекрасно розумітимуть, що в якийсь момент по них може прилетіти щось серйозне.

Звісно, є багато питань щодо того, які саме розвіддані будуть надавати. І важливо – чи це дійсно буде у режимі реального часу. Також паралельно Україні потрібна зброя, яка могла б швидко діставати ворога на значні відстані.

Може бути таке, що не завдали по певній цілі удару. Та якщо її будуть відстежуватимуть на шляху переміщення, то зрештою вийде пізніше вдарити. Це – великий обсяг роботи. Але важливо, щоб була не лише інформація, але й зброя, якою можна буде туди бити,

– зазначив Тимочко.

Чи отримає Україна ракети від США?