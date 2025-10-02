Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, понятно, что Украине известно где расположены крупные статические объекты. Но есть данные, которые сложнее отслеживать.

Смотрите также Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО

Как такие разведданные помогут Украине?

Как отметил Тимочко, отслеживать объекты оперативного уровня; места накопления противника; его авиации; перемещения тыловых подразделений на определенные направления значительно труднее. Эта информация дала бы много новых возможностей.

Такая разведка в режиме реального времени крайне необходима. Тем более если будут указывать не только координаты, а конкретные цели и степень их значимости,

– сказал Тимочко.

Это будет влиять и на российских оккупантов. Они прекрасно будут понимать, что в какой-то момент по ним может прилететь что-то серьезное.

Конечно, есть много вопросов относительно того, какие именно разведданные будут предоставлять. И важно – действительно ли это будет в режиме реального времени. Также параллельно Украине нужно оружие, которое могло бы быстро доставать врага на значительные расстояния.

Может быть такое, что не нанесли по определенной цели удар. Но если ее будут отслеживать на пути перемещения, то в конце концов получится позже ударить. Это – большой объем работы. Но важно, чтобы была не только информация, но и оружие, которым можно будет туда бить,

– отметил Тимочко.

Получит ли Украина ракеты от США?