Рада підтримала в першому читанні створення Військової поліції

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про військову поліцію. Її діяльність спрямовується та координується урядом через міністерство оборони.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За відповідний законопроєкт №6569-д проголосували 247 народних обранців.

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Військова поліція – що передбачає

Згідно з пояснювальною запискою, військова поліція – військове формування з правоохоронними функціями, яка входить до складу сектора безпеки і оборони. Її основне призначення – забезпечувати правопорядок і військову дисципліну в Міністерстві оборони, Збройних силах і Державній спеціальній службі транспорту.

Військову поліцію планують створити на основі Військової служби правопорядку — це формування зараз займається забезпеченням правопорядку і військової дисципліни. В його юрисдикції лише ті справи, які стосуються безпосередньо ЗСУ.

Чому потрібна військова поліція

До новоствореного органу перейдуть окремі повноваження ВСП, яка, ймовірно, стане одним із підрозділів Військової поліції. У Міноборони запевняють, що це дозволить досягти сумісності з аналогічними службами країн НАТО.

Загалом діяльність Військової поліції має координувати Кабмін, проте під час дії воєнного стану ці обовʼязки виконує головнокомандувач ЗСУ.

Обов'язки Військової поліції:

підтримання правопорядку серед військових у частинах, на військових обʼєктах і в містечках, у громадських місцях;

патрулювання гарнізонів, прилеглих до них населених пунктів, територій військових містечок і військових обʼєктів;

розшук і затримання військовослужбовців у визначених законом випадках, а також розшук військових, які зникли безвісти;

розшук викраденої або втраченої вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, що перебувають на обліку у військових частинах МОУ, ЗСУ та Держспецслужби транспорту;

охорона держмайна від протиправних посягань у МОУ, ЗСУ та Держспецслужбі транспорту;

контроль за дотриманням правил дорожнього руху під час використання військових транспортних засобів, супроводження колон військового транспорту;

захист життя, здоровʼя, прав і законних інтересів військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Військову поліцію планують комплектувати зі складу ЗСУ. Ці формування не можуть перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил.

Зауважте. На період дії воєнного стану керівництво та координацію військової поліції здійснює Головнокомандувач ЗСУ.