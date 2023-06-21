Постійно влаштовують "вистави", – Коваленко сказав, навіщо в Білорусі оголосили чергові навчання
У Білорусі оголосили чергові "мобілізаційні навчання" військових. Вони будуть відбуватися у Мінській області й триватимуть до кінця червня.
Та у цій країні постійно влаштовують такі показові навчання чи інші заходи. Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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"Для чого – щоби сковувати наші ресурси, які перебувають на Півночі. Вони постійно там влаштовують усі ці "вистави". До речі, не тільки на Півночі", – наголосив Коваленко.
Навіщо в Білорусі влаштовують показові навчання: дивіться відео
Усе, аби сковувати підрозділи української армії, які перебувають там для упередження загроз. Також сковують ресурси й на північно-східному секторі – це прикордонні території з Росією. Тобто Сумська, Харківська та Чернігівська області. Мовиться й про південно-західну частину – Одеську область на кордоні з Придністров'ям.
Це дійсно досить серйозний ресурс, який розміщується в цих секторах для упередження будь-яких загроз з боку або Придністров’я, або Росії чи Білорусі,
– зауважив військово-політичний оглядач.
Цей ресурс української армії можна було б використати безумовно в зоні бойових дій, а також для наступу.
"Як ми бачимо, росіяни поки що через своїх маріонеток, таких як Лукашенко й так звану "Придністровську молдавську республіку" змушують нас тримати цей ресурс там. Фактично, їм це вигідно", – сказав Олександр Коваленко.
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