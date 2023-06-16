Польська Держприкордонслужба підтвердила інцидент. Повідомляють, що в обстріляній автівці було двоє прикордонників. На щастя, вони не постраждали.

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Наразі точно невідомо, з якої зброї скоїли постріл. У Держприкордонслужбі шоковані інцидентом.

Не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але в будь-якому випадку він пройшов через бічне вікно транспортного засобу, вилетів з іншого боку і пройшов через інше вікно. Наголошую, що в транспортному засобі перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю, – мовиться у повідомленні.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається неспокійною. У Держприкордонслужбі наголосили, що мігранти часто закидають прикордонників камінням та гілками.

На кордоні вже завершили будівництво електронного бар'єра

Щоб убезпечити себе від нелегальних мігрантів, Польща завершила будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Мовиться про 3 тисячі камер. Зокрема, серед них є й тепловізійні.

Окрім того, там встановили 5,5-метровий паркан зі сталевих прольотів, оснащених колючим дротом.