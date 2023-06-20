Проєкт зареєстрували декілька народних депутатів. Вони вважають, що Білорусь має нести відповідальність за повномасштабну війну, бо надала свою територію для здійснення агресії проти України.

Зверніть увагу Ув’язнили за пісню: в Білорусі переслідують та жорстко карають за все українське

Рада пропонує визнати Білорусь державою-агресором

Як розповів народний депутат Ярослав Юрчишин, цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні

Ми пам’ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали і вдячні бійцям Полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєнні на нашій території,

– наголосив нардеп.

Так, у постанові Рада закликатиме уряд негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Білоруссю. До того ж закличе до посилення санкційного тиску на Мінськ та притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Росія перекинула ядерну зброю в Білорусь

Нагадаємо, що аналітики ISW проаналізували нібито факт передачі тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів. Так, за оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.

На думку аналітиків, дуже малоймовірно, що це означатиме ескалацію.