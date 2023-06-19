Це не перший приклад, коли в Білорусі переслідують людей, які підтримують Україну. Про це 24 Каналу розповів радник лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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Підтримка України прирівнюється до криміналу

Він уточнив, що білоруська влада переслідує за українську мову, за те, що люди носять жовто-блакитні стрічки тощо.

Білоруську співачку Мерієм Герасименко було засуджено на три роки за виконання української пісні в барі в центрі Мінська,

– нагадав радник лідера опозиції Білорусі.

Як в Білорусі карають за підтримку України: дивіться відео

Також викладачка розповіла на уроку правду про те, що відбувається в Україні, засудила російську агресію. І її звільнили з роботи та заарештували на 15 діб.

"Зараз будь-яка підтримка України прирівнюється до криміналу в Білорусі. Проте люди, не зважаючи на репресії та терор, продовжують висловлювати солідарність з Україною. Білоруси в абсолютній більшості підтримують Україну. І ми сподіваємось, що українці це теж помітять", – наголосив Франак Вячорка.

Що відомо про білоруського фотографа Євгена Бузука Євгена затримали на початку червня та звинуватили у "розповсюджені екстремістських матеріалів". За його словами, він написав пост, в якому запропонував знижку тим, хто "дотримується опозиційних поглядів". Крім того, у 2022 році він як волонтер їздив польсько-український кордон, щоб допомагати українським біженцям, адже має медичну освіту.

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