Это не первый пример, когда в Беларуси преследуют людей, поддерживающих Украину. Об этом 24 Каналу рассказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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Поддержка Украины приравнивается к криминалу

Он уточнил, что белорусские власти преследуют за украинский язык, за то, что люди носят желто-голубые ленты и т.д.

Белорусская певица Мерием Герасименко была осуждена на три года за исполнение украинской песни в баре в центре Минска,

– напомнил советник лидера оппозиции Беларуси.

Как в Беларуси наказывают за поддержку Украины: смотрите видео

Также одна учительница рассказала на уроке правду о том, что происходит в Украине, осудила российскую агрессию. И ее уволили с работы и арестовали на 15 суток.

"Сейчас любая поддержка Украины приравнивается к криминалу в Беларуси. Однако люди, несмотря на репрессии и террор, продолжают выражать солидарность с Украиной. Белорусы в абсолютном большинстве поддерживают Украину. И мы надеемся, что украинцы это тоже заметят", - подчеркнул Франак. Вечерка.

Что известно о белорусском фотографе Евгении Бузуке Евгений был задержан в начале июня и обвинен в "распространении экстремистских материалов". По его словам, он написал пост, в котором предложил скидку тем, кто "придерживается оппозиционных взглядов". Кроме того, в 2022 году он как волонтер ездил на польско-украинскую границу, чтобы помогать украинским беженцам, ведь имеет медицинское образование.

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