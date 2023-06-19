Это не первый пример, когда в Беларуси преследуют людей, поддерживающих Украину. Об этом 24 Каналу рассказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка.
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Поддержка Украины приравнивается к криминалу
Он уточнил, что белорусские власти преследуют за украинский язык, за то, что люди носят желто-голубые ленты и т.д.
Белорусская певица Мерием Герасименко была осуждена на три года за исполнение украинской песни в баре в центре Минска,
– напомнил советник лидера оппозиции Беларуси.
Как в Беларуси наказывают за поддержку Украины: смотрите видео
Также одна учительница рассказала на уроке правду о том, что происходит в Украине, осудила российскую агрессию. И ее уволили с работы и арестовали на 15 суток.
"Сейчас любая поддержка Украины приравнивается к криминалу в Беларуси. Однако люди, несмотря на репрессии и террор, продолжают выражать солидарность с Украиной. Белорусы в абсолютном большинстве поддерживают Украину. И мы надеемся, что украинцы это тоже заметят", - подчеркнул Франак. Вечерка.
Что известно о белорусском фотографе Евгении БузукеЕвгений был задержан в начале июня и обвинен в "распространении экстремистских материалов". По его словам, он написал пост, в котором предложил скидку тем, кто "придерживается оппозиционных взглядов". Кроме того, в 2022 году он как волонтер ездил на польско-украинскую границу, чтобы помогать украинским беженцам, ведь имеет медицинское образование.
Больше о репрессиях в Беларуси за поддержку Украины
- Белорусская певица Мерием Герасименко была задержана в августе прошлого года за то, что она в баре спела на украинском языке песню "Обійми," группы "Океан Эльзы". Выяснилось, что женщина выражала поддержку протестов в Беларуси в 2020 году. Вскоре Герасименко и владелец бара были задержаны. По решению так называемого суда певицу осудили на 3 года домашнего ареста (она будет оставаться дома с ограничением свободы передвижения).
- В марте прошлого года, по сообщению белорусских пабликов, была задержана учительница истории в Бобруйске, которая пришла на урок с желто-голубой лентой в волосах. Когда это увидела директор школы, она вызвала ОМОН. Учительницу задержали и ее дело передали в суд.