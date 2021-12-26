На військові збори – за бажанням: для військовозобов'язаних жінок створять перехідну норму

В Україні планують запровадити перехідну норму для жінок, яких поставлять на військовий облік. На першому етапі хочуть відмовитися від примусових військових зборів.

Зміни анонсував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він наголосив, що перехідна норма діятиме лише для жінок.

Важливо Як стати на військовий облік: покрокова інструкція для жінок від Міноборони

Одне з питань, яке турбує військовозобов'язаних українок, проведення військових зборів та навчань.

Ми плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов'язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням,

– зазначив Залужний.

Він повідомив, що планується запровадити такий порядок постановки на військовий облік, "який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур".

"Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним", – додав Залужний.

Військовий облік для жінок в Україні: що відомо

17 грудня 2021 року став чинним перелік спеціальностей та професій жінок яких беруть на облік військовозобов'язаних. Міноборони затвердило цей перелік наказом ще від 11 жовтня 2021 року. Він охоплює сотні спеціальностей та професій.​

Чому це важливо

У випадку воєнної ситуації в країні військовозобов'язані жінки та їхні професійні навички можуть бути потрібними для держави та її громадян.

Тож, жінки від 18 до 60 років, чиї професії є в переліку, зобов'язані стати на військовий облік до кінця 2022 року за місцем прописки. Якщо жінка є фізичною особою-підприємцем або ніде не працює, вона може бути військовозобов'язаною за освітою.

Що робитимуть жінки

Військовий облік – це не те саме, що військова служба. Адже військова служба для жінок залишається добровільною. Однак вони зобов'язані стати на облік і пройти повний медичний огляд, так само як і в чоловіки. У випадку воєнної ситуації в країні військовозобов'язані жінки мають використовувати свої професійні навички на користь і благо держави. Якщо є проблеми зі здоров’ям, то – за бажанням.

Працівниці, пов'язані з фізичною культурою, спортом і туризмом, під час воєнного стану відповідатимуть за фізичну підготовку і спорт. Журналістки відповідатимуть за військову пресу. Жінки, які працюють з харчовими технологіями, займатимуться продовольчим забезпеченням. Загалом, жінки робитимуть ту саму роботу, що і завжди, але на користь держави і армії.

Текст публікації Валерія Залужного:

Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не мовиться про призов чи обов'язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ.

По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.

Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням. Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю.