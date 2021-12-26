На военные сборы – по желанию: для военнообязанных женщин создадут переходную норму

В Украине планируют ввести переходную норму для женщин, которых поставят на воинский учет. На первом этапе хотят отказаться от принудительных военных сборов.

Изменения анонсировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что переходная норма будет действовать только для женщин.

Важно Как встать на воинский учет: пошаговая инструкция для женщин от Минобороны

Один из вопросов, который беспокоит военнообязанных украинок, проведение военных сборов и учений.

Мы планируем ввести переходную норму, что касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию,

– отметил Залужный.

Он сообщил, что планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, "который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур".

"В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным", – добавил Залужный.

Воинский учет для женщин в Украине: что известно

17 декабря 2021 года стал действующим перечень специальностей и профессий женщин которых берут на учет военнообязанных. Минобороны утвердило этот перечень приказом еще от 11 октября 2021 года. Он охватывает сотни специальностей и профессий.​

Почему это важно

В случае военной ситуации в стране военнообязанные женщины и их профессиональные навыки могут быть нужными для государства и его граждан.

Поэтому, женщины от 18 до 60 лет, чьи профессии есть в перечне, обязаны встать на воинский учет до конца 2022 года по месту прописки. Если женщина является физическим лицом-предпринимателем или нигде не работает, она может быть военнообязанной по образованию.

Что будут делать женщины

Воинский учет – это не то же, что военная служба. Ведь военная служба для женщин остается добровольной. Однако они обязаны встать на учет и пройти полный медицинский осмотр, так же как и у мужчины. В случае военной ситуации в стране военнообязанные женщины должны использовать свои профессиональные навыки на пользу и благо государства. Если есть проблемы со здоровьем, то – по желанию.

Работницы, связанные с физической культурой, спортом и туризмом, во время военного положения будут отвечать за физическую подготовку и спорт. Женщины, работающие с пищевыми технологиями, будут заниматься продовольственным обеспечением. В общем, женщины будут делать ту же работу, что и всегда, но в пользу государства и армии.

Текст публикации Валерия Залужного:

Хочу успокоить сограждан. Во-первых, не говорится о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ.

Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур. В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

Мы также планируем ввести переходную норму, что касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию. Это также шаг навстречу женщинам, которые имеют желание проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, для избежания лишних процедур при занятии должности по своей специальности.