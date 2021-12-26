Изменения анонсировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что переходная норма будет действовать только для женщин.

Важно Как встать на воинский учет: пошаговая инструкция для женщин от Минобороны

Один из вопросов, который беспокоит военнообязанных украинок, проведение военных сборов и учений.

Мы планируем ввести переходную норму, что касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию,

– отметил Залужный.

Он сообщил, что планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, "который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур".

"В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным", – добавил Залужный.

Воинский учет для женщин в Украине: что известно

17 декабря 2021 года стал действующим перечень специальностей и профессий женщин которых берут на учет военнообязанных. Минобороны утвердило этот перечень приказом еще от 11 октября 2021 года. Он охватывает сотни специальностей и профессий.​

Почему это важно

В случае военной ситуации в стране военнообязанные женщины и их профессиональные навыки могут быть нужными для государства и его граждан.

Поэтому, женщины от 18 до 60 лет, чьи профессии есть в перечне, обязаны встать на воинский учет до конца 2022 года по месту прописки. Если женщина является физическим лицом-предпринимателем или нигде не работает, она может быть военнообязанной по образованию.

Обратите внимание! Воинский учет – это не то же, что военная служба. Ведь военная служба для женщин остается добровольной. Однако они обязаны встать на учет и пройти полный медицинский осмотр, так же как и у мужчины. В случае военной ситуации в стране военнообязанные женщины должны использовать свои профессиональные навыки на пользу и благо государства. Если есть проблемы со здоровьем, то – по желанию.

Что будут делать женщины

Работницы, связанные с физической культурой, спортом и туризмом, во время военного положения будут отвечать за физическую подготовку и спорт. Женщины, работающие с пищевыми технологиями, будут заниматься продовольственным обеспечением. В общем, женщины будут делать ту же работу, что и всегда, но в пользу государства и армии.

Текст публикации Валерия Залужного:

Хочу успокоить сограждан. Во-первых, не говорится о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ.

Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур. В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

Мы также планируем ввести переходную норму, что касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию. Это также шаг навстречу женщинам, которые имеют желание проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, для избежания лишних процедур при занятии должности по своей специальности.