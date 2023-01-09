Військовий облік для жінок: що змінюється для працевлаштування
В Україні відтепер на військовий облік ставатимуть й жінки. Обов'язковим він став наразі лише для жінок-медиків, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.
Також за власним бажанням можуть стати на облік жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.
Кабмін ухвалив постанову №1487, яка регулює військовий облік жінок, 24 Канал пояснює, як тепер зміняться умови працевлаштування.
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Військовий облік для жінок-медиків
Відповідно до статті 51 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних територіальних центрах комплектування (ТЦК) та не отримали приписне посвідчення до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.
Однак, уже з 2027 року вони не зможуть працевлаштуватися без становлення на військовий облік.
Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють ТЦК про жінок, які працюють у них, мають медичну та фармацевтичну освіту і не перебувають на військовому обліку.Зверніть увагу! Не працевлаштовані жінки стають на військовий облік в ТЦК самостійно.
Для усіх інших – військовий облік добровільний
Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, крім медичних та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних лише за їх власним бажанням.
Головне про військовий облік жінок-медиків
- Президент Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого жінки офіційно зможуть ставати на військовий облік виключно за власної згоди. Виняток – жінки-медики.
- Уряд оприлюднив правила військового обліку для жінок-медиків, які входять до ухваленого 30 грудня Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
- У жінок буде 7 днів після отримання тимчасового посвідчення військовозобов'язаного на прибуття до військкомату.
- Заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за 2 місяці до завершення навчання відтепер подаватимуть список щодо таких жінок до територіальних центрів комплектування.
- Взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.