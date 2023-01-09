Воинский учет для женщин: что меняется для трудоустройства
В Украине теперь на воинский учет будут становиться и женщины. Обязательным он стал только для женщин-медиков, получивших медицинскую или фармацевтическую специальность.
Также по собственному желанию могут стать на учет женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, список которых утвержден Минобороны.
Кабмин принял постановление №1487, регулирующее воинский учет для женщин. 24 Канал объясняет, как теперь изменятся условия трудоустройства.
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Воинский учет для женщин-медиков
Согласно статье 51 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоявшие на воинском учете в соответствующих территориальных центрах комплектования (ТЦК) и не получившие приписное удостоверение до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
Однако уже с 2027 года они не смогут трудоустроиться без постановки на воинский учет.
Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают ТЦК о работающих у них женщинах, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование и не состоят на воинском учете.
Для всех остальных – воинский учет добровольный
Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, кроме медицинских, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных только по их собственному желанию.
Главное о воинском учете женщин-медиков
- Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому женщины официально смогут становиться на воинский учет исключительно по собственному согласию. Исключение – женщины-медики.
- Правительство обнародовало правила воинского учета для женщин-медиков, входящих в принятый 30 декабря Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
- У женщин будет 7 дней после получения временного удостоверения военнообязанного на прибытие в военкомат.
- Заведения профессионального, профессионального высшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до окончания учебы будут теперь подавать список таких женщин в территориальные центры комплектования.
- Постановление женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.