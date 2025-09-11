Каталог озброєння: генерал Австралії відповів, навіщо Китай провів масштабний парад
- Генерал-майор у відставці Мік Раян вважає, що китайський парад демонструє силу, але не обов'язково ефективність у бою.
- Китай вивчив уроки з війни в Україні, зосередившись на програмах безпілотників, включаючи наземні та морські бойові дрони, інтегровані з бронетехнікою.
3 вересня у Китаї, а саме в Пекіні, відбувся великий військовий парад, який присвятили 80-й річниці завершення Другої світової війни. Китай фактично показав весь свій каталог зброї та техніки.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян, зауваживши, що показ такий показ сили не варто боятись. Адже щоб довести її, спершу потрібно випробувати все озброєння на війні.
Навіщо Китай провів масштабний парад?
За словами генерал-майора збройних сил Австралії, парад в Китаї став каталогом озброєння. Адже Пекін продає зброю тим, хто раніше купував її в Росії. Очевидно, що за останні 3 роки російська техніка показала себе "не з найкращого боку". Тому багато країн будуть шукати альтернативу.
Водночас можна вважати, що цей парад – нічого більше, ніж просто демонстрація сили. Адже ефективність на параді – це не те саме, що ефективність у бою. Вміння провести вражаючий парад не означає здатність вигравати війну.
Приклади нацистської Німеччини та Радянського Союзу підтверджують це. Потрібно обережно оцінювати можливості народно-визвольної армії Китаю і в Тихоокеанському регіоні, і у світі, адже паради є залякуванням сусідів. Ми не повинні піддаватися цьому залякуванню,
– підкреслив він.
Раян додав, що Китай вивчив уроки з війни. Китайці мали масштабні програми щодо безпілотників і до 2022 року, але війна в Україні та досвід російських та північнокорейських партнерів змусили зосередитись на кількох ключових типах, зокрема на наземних бойових платформах без екіпажу. Вони були на параді, але їм не виділили багато уваги.
Ба більше, китайці уважно стежили за діями України у Чорному морі та зробили висновки щодо морських дронів. На параді також було поєднання дронів із бронетехнікою. Тому можна зробити висновок, що за останні 3 роки Китай багато чому навчився, що дозволило зосередитися та визначити пріоритети у програмах з безпілотників.
Військовий парад у Китаї: деталі
На параді були присутні 26 іноземних лідерів, зокрема, Кім Чен Ин, лідери Ірану, Білорусі, Індонезії та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Парад тривав 90 хвилин. Під час виступу лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що людство має обирати між миром і війною, діалогом та конфронтацією.
Пекін представив гіперзвукові ракети для ураження кораблів, підводні дрони AJX002 та міжконтинентальну балістичну ракету DF-61, яка може нести ядерні боєголовки. Країна вперше продемонструвала комплекс далекобійних стратегічних систем, які можна застосувати на землі, у морі та в повітрі.
Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що Трамп доручив йому "бути готовим" на тлі зближення Сі та Путіна на параді. Водночас США збираються зберегти стратегічну перевагу.