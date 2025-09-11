3 вересня у Китаї, а саме в Пекіні, відбувся великий військовий парад, який присвятили 80-й річниці завершення Другої світової війни. Китай фактично показав весь свій каталог зброї та техніки.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян, зауваживши, що показ такий показ сили не варто боятись. Адже щоб довести її, спершу потрібно випробувати все озброєння на війні.

Навіщо Китай провів масштабний парад?

За словами генерал-майора збройних сил Австралії, парад в Китаї став каталогом озброєння. Адже Пекін продає зброю тим, хто раніше купував її в Росії. Очевидно, що за останні 3 роки російська техніка показала себе "не з найкращого боку". Тому багато країн будуть шукати альтернативу.

Водночас можна вважати, що цей парад – нічого більше, ніж просто демонстрація сили. Адже ефективність на параді – це не те саме, що ефективність у бою. Вміння провести вражаючий парад не означає здатність вигравати війну.

Приклади нацистської Німеччини та Радянського Союзу підтверджують це. Потрібно обережно оцінювати можливості народно-визвольної армії Китаю і в Тихоокеанському регіоні, і у світі, адже паради є залякуванням сусідів. Ми не повинні піддаватися цьому залякуванню,

– підкреслив він.

Раян додав, що Китай вивчив уроки з війни. Китайці мали масштабні програми щодо безпілотників і до 2022 року, але війна в Україні та досвід російських та північнокорейських партнерів змусили зосередитись на кількох ключових типах, зокрема на наземних бойових платформах без екіпажу. Вони були на параді, але їм не виділили багато уваги.

Ба більше, китайці уважно стежили за діями України у Чорному морі та зробили висновки щодо морських дронів. На параді також було поєднання дронів із бронетехнікою. Тому можна зробити висновок, що за останні 3 роки Китай багато чому навчився, що дозволило зосередитися та визначити пріоритети у програмах з безпілотників.

Військовий парад у Китаї: деталі