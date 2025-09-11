Каталог вооружения: генерал Австралии ответил, зачем Китай провел масштабный парад
- Генерал-майор в отставке Мик Райан считает, что китайский парад демонстрирует силу, но не обязательно эффективность в бою.
- Китай извлек уроки из войны в Украине, сосредоточившись на программах беспилотников, включая наземные и морские боевые дроны, интегрированные с бронетехникой.
3 сентября в Китае, а именно в Пекине, состоялся большой военный парад, который посвятили 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Китай фактически показал весь свой каталог оружия и техники.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, отметив, что показ такой показ силы не стоит бояться. Ведь чтобы доказать ее, сначала нужно испытать все вооружение на войне.
Смотрите также США сделали первые шаги в снятии санкций с Беларуси: Жмайло раскрыл цель Вашингтона
Зачем Китай провел масштабный парад?
По словам генерал-майора вооруженных сил Австралии, парад в Китае стал каталогом вооружения. Ведь Пекин продает оружие тем, кто ранее покупал его в России. Очевидно, что за последние 3 года российская техника показала себя "не с лучшей стороны". Поэтому многие страны будут искать альтернативу.
В то же время можно считать, что этот парад – ничего больше, чем просто демонстрация силы. Ведь эффективность на параде – это не то же, что эффективность в бою. Умение провести впечатляющий парад не означает способность выигрывать войну.
Примеры нацистской Германии и Советского Союза подтверждают это. Нужно осторожно оценивать возможности народно-освободительной армии Китая и в Тихоокеанском регионе, и в мире, ведь парады являются запугиванием соседей. Мы не должны поддаваться этому запугиванию,
– подчеркнул он.
Райан добавил, что Китай извлек уроки из войны. Китайцы имели масштабные программы по беспилотникам и до 2022 года, но война в Украине и опыт российских и северокорейских партнеров заставили сосредоточиться на нескольких ключевых типах, в частности на наземных боевых дронах. Они были на параде, но им не выделили много внимания.
Более того, китайцы внимательно следили за действиями Украины в Черном море и сделали выводы относительно морских дронов. На параде также было сочетание дронов с бронетехникой. Поэтому можно сделать вывод, что за последние 3 года Китай многому научился, что позволило сосредоточиться и определить приоритеты в программах по беспилотникам.
Военный парад в Китае: детали
- На параде присутствовали 26 иностранных лидеров, в частности, Ким Чен Ын, лидеры Ирана, Беларуси, Индонезии и премьер Словакии Роберт Фицо. Парад длился 90 минут. Во время выступления лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что человечество должно выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией.
- Пекин представил гиперзвуковые ракеты для поражения кораблей, подводные дроны AJX002 и межконтинентальную баллистическую ракету DF-61, которая может нести ядерные боеголовки. Страна впервые продемонстрировала комплекс дальнобойных стратегических систем, которые можно применить на земле, в море и в воздухе.
- Министр обороны США Пит Гегсет сообщил, что Трамп поручил ему "быть готовым" на фоне сближения Си и Путина на параде. В то же время США собираются сохранить стратегическое преимущество.