Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, отметив, что показ такой показ силы не стоит бояться. Ведь чтобы доказать ее, сначала нужно испытать все вооружение на войне.

Зачем Китай провел масштабный парад?

По словам генерал-майора вооруженных сил Австралии, парад в Китае стал каталогом вооружения. Ведь Пекин продает оружие тем, кто ранее покупал его в России. Очевидно, что за последние 3 года российская техника показала себя "не с лучшей стороны". Поэтому многие страны будут искать альтернативу.

В то же время можно считать, что этот парад – ничего больше, чем просто демонстрация силы. Ведь эффективность на параде – это не то же, что эффективность в бою. Умение провести впечатляющий парад не означает способность выигрывать войну.

Примеры нацистской Германии и Советского Союза подтверждают это. Нужно осторожно оценивать возможности народно-освободительной армии Китая и в Тихоокеанском регионе, и в мире, ведь парады являются запугиванием соседей. Мы не должны поддаваться этому запугиванию,

– подчеркнул он.

Райан добавил, что Китай извлек уроки из войны. Китайцы имели масштабные программы по беспилотникам и до 2022 года, но война в Украине и опыт российских и северокорейских партнеров заставили сосредоточиться на нескольких ключевых типах, в частности на наземных боевых дронах. Они были на параде, но им не выделили много внимания.

Более того, китайцы внимательно следили за действиями Украины в Черном море и сделали выводы относительно морских дронов. На параде также было сочетание дронов с бронетехникой. Поэтому можно сделать вывод, что за последние 3 года Китай многому научился, что позволило сосредоточиться и определить приоритеты в программах по беспилотникам.

Военный парад в Китае: детали