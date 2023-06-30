Приниження Путіна: The Economist створив красномовну обкладинку з російським диктатором
Джерело:The Economist
Лондонське видання помістило на обкладинку Владіміра Путіна. Матеріал присвячений невдачам президента Росії та наслідкам заколота Євгенія Пригожина.
Невдала спроба перевороту у Росії могла застати Кремль зненацька. Як зазначає видання, під керівництвом колишнього шпигуна російська розвідка проіржавіла. Заколот Євгенія Пригожина викрив слабкість Путіна, що зростає.
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Путін став диктатором-невдахою
Російський президент зазнав невдачі як реформатор. Він допустив економічну стагнацію та корупцію. Путіну не вдалося зробити Росію чимось більшим, ніж просто постачальником вуглеводнів у той момент, коли епоха нафти та газу добігає кінця.
Путін все більш очевидно зазнає поразки як великий полководець в Україні. Після заколоту Пригожина він показав, що не може виконати навіть головного обов’язку лідера – забезпечити безпеку держави,
– зазначається у матеріалі.
Чи приречений режим Путіна
На думку авторів, Путін, ймовірно, має намір відновити свою владу шляхом жорстоких репресій та чисток. Водночас журналісти закликають не сприймати слабкість Путіна як доказ, що його режим приречений на швидкий розпад. Адже навіть слабкі деспоти можуть довго проіснувати у країнах з великою кількістю зброї та відсутністю очевидної альтернативи.
Однак рано чи пізно путінський режим паде, а його правління визнають як помилку. Корумпована одноособова влада Путіна довела, що вона не може керувати наддержавою. Проти путінського режиму працюють два фактори. По-перше, розвивається контрнаступ ЗСУ. Через це теорія російського тирана, що Захід втомиться від підтримки України й треба просто почекати, стає дедалі менш правдоподібною.
По-друге, у Росії проблеми з економікою. Доходи від продажу газу та нафти у країни-агресорки знизилися, а російський рубль за 2022 рік втратив майже 40% своєї вартості. Окрім цього у держави-терориста збільшився розрив між витратами та доходами. Через це Путін не має ресурсів для масштабного наступу.
Які прогнози щодо майбутнього Росії
- Ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова у коментарі 24 Каналу припустила, що заколот Пригожина посилив параною російського диктатора. Це може пришвидшити громадянську війну на території країни-агресорки.
- А російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що у Росії місцеві еліти наразі не здатні змістити Путіна. Однак контрнаступ ЗСУ може допомогти з розвалом путінського режиму.
- Михайло Подоляк спрогнозував страшні сценарії в Росії, якщо Путін залишиться президентом. На його думку, після невдалого перевороту російські генерали, силовики та бізнес-еліти створять власні приватні армії, а потім будуть претендувати на перехоплення влади.