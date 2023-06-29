Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На його думку, російські еліти зараз не здатні змістити Владіміра Путіна. Однак допомогти в цьому зможе й український контрнаступ.

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Путінський режим доживає свого віку

Заколот Євгенія Пригожина показав світові безпрецедентну слабкість російського диктатора. Ймовірно, це помітили й в кремлівських кабінетах. Однак поки це нічого не означає. Російські "еліти" не будуть готові найближчим часом скористатись слабкістю Владіміра Путіна.

Це специфіка так званих "еліт". Немає ніяких обраних еліт для керування країною. Протягом 23 років пройшов від'ємний відбір і в силових, і в політичних структурах. "Наверх" потрапляли лише люди за принципом відданості та безликості,

– пояснив Ігор Яковенко.

Натомість всі більш-менш "яскраві" люди були або ліквідовані, або витіснені з влади. Але це зрештою для Росії мало й негативні наслідки.

Адже коли дійшло до того, що комусь потрібно прийняти рішення про спротив пригожинському заколоту – не було жодного, хто б взяв на себе таку відповідальність.

"Це вказує на те, що режим на сьогодні переживає якщо не останні дні, то останні місяці", – наголосив журналіст.

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Чи можлива революція в Росії зараз

"Марш справедливості" також продемонстрував, що влада в Росії зараз доволі слабка. І що в перспективі її все ж можливо скинути. Однак росіяни навіть близько не схожі до українців. Якщо їх щось не влаштовуватиме – вони терпітимуть це до останнього.

Революція "з низів" неможлива, тому що пригожинський заколот успішним може бути силове усунення влади. Всі лякливі генерали та ФСБ не можуть протистояти силі, але вони успішно можуть протистояти неозброєному народу,

– зазначив Яковенко.

Однак цілком можливо, що ситуація зрушиться внаслідок майбутніх успіхів контрнаступу ЗСУ. Росія все ще дуже близька до смути, а ще більші поразки на фронті її б лише підштовхнули.

"В тріщину режиму тоді можна буде завдати серйозних ударів з різних сторін. Зокрема, якщо до цього часу вдасться краще укріпити російські добровольчі корпуси. Тоді справді зможуть повторити не заколот, а вже справжнє повстання", – підкреслив Яковенко.

Тож якщо в Росії таки настане смута, повторення пригожинського заколоту, але вже успішного, є дуже ймовірним.

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