Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, российские элиты сейчас не способны сместить Владимира Путина. Однако помочь в этом сможет и украинское контрнаступление.
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Путинский режим доживает свой век
Мятеж Евгения Пригожина показал миру беспрецедентную слабость русского диктатора. Вероятно, это заметили и в кремлевских кабинетах. Однако пока это ничего не значит. Российские "элиты" не будут готовы в ближайшее время воспользоваться слабостью Владимира Путина.
Это специфика так называемых "элит". Нет никаких избранных элит для управления страной. В течение 23 лет прошел отрицательный отбор и в силовых, и политических структурах. "Наверх" попадали только люди по принципу преданности и безликости,
– объяснил Игорь Яковенко.
Все же более или менее "яркие" люди были либо ликвидированы, либо вытеснены из власти. Но это, в конечном счете, для России имело и негативные последствия.
Ведь когда дошло до того, что кому-то нужно принять решение о сопротивлении пригожинскому мятежу – не было ни одного, кто взял бы на себя такую ответственность.
"Это указывает на то, что режим сегодня переживает если не последние дни, то последние месяцы", - подчеркнул журналист.
Игорь Яковенко об упадке путинского режима: смотрите видео
Возможна ли революция в России сейчас
"Марш справедливости" также продемонстрировал, что власть в России сейчас достаточно слаба. И что в перспективе ее все же можно сбросить. Однако россияне даже близко не похожи на украинцев. Если их что-нибудь не будет устраивать – они будут терпеть это до последнего.
Революция "с низов" невозможна, потому что пригожинский мятеж успешным может быть силовое смещение власти. Все пугливые генералы и ФСБ не могут противостоять силе, но они успешно могут противостоять невооруженному народу,
– отметил Яковенко.
Однако вполне возможно, что ситуация сдвинется в результате будущих успехов контрнаступления ВСУ. Россия все еще очень близка к смуте, а еще большие поражения на фронте ее только подтолкнули бы.
"В трещину режима тогда можно будет нанести серьезные удары с разных сторон. В частности, если к этому времени удастся лучше укрепить российские добровольческие корпуса. Тогда действительно смогут повторить не мятеж, а уже настоящее восстание", – подчеркнул Яковенко.
Так что если в России таки наступит смута, повторение пригожинского мятежа, но уже успешного, очень вероятно.
Что происходит в России после мятежа: подробнее
- После неудачного "переворота" Евгения Пригожина широко распространились слухи об исчезновении Валерия Герасимова – начальника штаба вооруженных сил России. Ранее сообщалось, что он знал о мятеже и после этого его арестовали и допрашивали.
- В издании Reuters проанализировали эти слухи. Они рассказали, что пресс-офицер министерства обороны России, сообщил о чистке в вооруженных силах РФ. К такому шагу прибегли после того, как военные разного ранга проявили недостаточную решительность в подавлении действий вагнеровцев.
- Такой шаг может изменить способ ведения Россией войны в Украине. А также вызвать определенные беспорядки в очень неудачное для России время – проведение украинского контрнаступления.