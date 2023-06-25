Это подчеркивают международные обозреватели. По их словам, вооруженный мятеж Пригожина дал возможность увидеть всем "конец правления российского президента Владимира Путина".

Читайте также Военный переворот или пиар-акция Пригожина: что происходит в России

Беспокойные 36 часов для Путина

Обозревателей поразил тот факт, что верный приспешник Путина буквально сорвался с цепи. Сначала он жалуется на ракетный удар по лагерю его наемников. А потом уже объявляет гражданскую войну. После чего останавливается в нескольких сотнях километров от Москвы. Разворачивает вагнеровцев и якобы отправляется в Беларусь. И все это за каких-то 36 часов.

В издании заметили, что нам известно достаточно немного. Доподлинно непонятно видение картины глазами Пригожина. Да, предатель может казаться слабым и даже побежденным. Впрочем, он принимал важные решения в те 36 часов. Даже отвод наемников после переговорного процесса – его решение.

У Путина была вторая скрипка

В то же время Владимир Путин имел возможность лишь реагировать на происходящее. Вначале он думал просто отмолчаться. После этого сделал обращение, где пообещал наказать предателей. Но все очень быстро рассосалось, словно ничего и не было.

Эмоциональное состояние Путина – если бы оно было известно – возможно, менее показательно, чем его действия. Отпустив Пригожина и, очевидно, заметая все восстание под ковер, он оказался самым слабым за последние 23 года,

– говорят в издании.

Обозреватели также очертили главный урок из так называемого "марша справедливости". Речь не о том, что Пригожин развернул свои скромные силы перед Москвой. А в том, что Кремль отпустил изменника.

Да и Путин остался один на один со своей проблемой. Это четко увидел остальной мир. К примеру, Казахстан и Иран заявили, что ситуация в России – "внутреннее дело". Обозреватели говорят, что это точно не тянет на "безоговорочную поддержку".

В издании подчеркнули, что уязвимость Путина обеспечена. И это произошло впервые за 23 года. За длительный промежуток времени, в течение которого кровавый диктатор успел накопить немало врагов.

Доподлинно неизвестно, чем все это завершится. Не исключают обозреватели, что на несколько месяцев может залечь на дно Пригожин. А Путин может внести определенные изменения в свой военный штаб. Более того, может показаться, что внутри страны все "нормально".

Как бы там ни было, говорят в издании, "уже просматривается постпутинский мир". Также видна та сила, которая необходима, чтобы навязать его России. Собственно, все это сродни началу конца для Путина.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов дал интервью и прокомментировал мятеж в России. Он также отметил, что события вокруг Пригожина – начало конца страны-агрессора.

Мятеж Пригожина повлияет на войну

Если попытаться сделать даже самую оптимистическую оценку, то она все равно печальна для оккупантов. В издании заметили, что мятеж должен повлиять на моральный дух российских военных. И что он, видимо, упал, наблюдая за тем, "как их главнокомандующий и самый выдающийся военный деятель круглосуточно играет в "курицу".

Кремлю, пишут в издании, необходимо будет осознать, что мятеж нанес ущерб позициям Путина и Пригожина. И что так называемую "спецоперацию", которую в Москве подают как экзистенциальное сражение против НАТО, в конечном счете проиграют.