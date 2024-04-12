Новий закон про мобілізацію: коли військовозобов'язані та резервісти повинні оновити дані

Верховна Рада у другому читанні та в цілому проголосувала за законопроєкт про зміни до мобілізації. Вони передбачають, що кожен призовник, військовозобов'язаний та резервіст має оновити дані.

Для цього він повинен прийти у ТЦК та СП або зареєструватись в електронному кабінеті й там оновити дані. У новому законі прописані також терміни оновлення даних.

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Коли треба оновити дані військовозобов'язаним, призовникам та резервістам

Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти, через 60 днів із дня набрання чинності законом, мають з'явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних з обліковими даними ТЦК,

– мовиться в законі.

Він передбачає, що на військовий облік мають стати також чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на понад 3 місяці.

Окрім того, стати на військовий облік військовозобов'язаних у ТЦК за своїм місцем проживання мають також чоловіки, які мають спеціальні звання (класні чини) та:

проходять службу у правоохоронних органах, податковій, митній службі тощо,

звільнені з такої служби.

Ба більше, громадяни зобов'язані мати при собі під час воєнного стану під час проведення мобілізації військово-обліковий документ. Останній треба показувати на вимогу разом із документом, що посвідчує особу.

Реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста відбувається добровільно. Зареєструватись може і той чоловік, який стоїть на обліку, і той, який стає на військовий облік.

Коли набуде чинності закон про мобілізацію