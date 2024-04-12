Для цього він повинен прийти у ТЦК та СП або зареєструватись в електронному кабінеті й там оновити дані. У новому законі прописані також терміни оновлення даних.
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Коли треба оновити дані військовозобов'язаним, призовникам та резервістам
Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти, через 60 днів із дня набрання чинності законом, мають з'явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних з обліковими даними ТЦК,
– мовиться в законі.
Він передбачає, що на військовий облік мають стати також чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на понад 3 місяці.
Окрім того, стати на військовий облік військовозобов'язаних у ТЦК за своїм місцем проживання мають також чоловіки, які мають спеціальні звання (класні чини) та:
- проходять службу у правоохоронних органах, податковій, митній службі тощо,
- звільнені з такої служби.
Ба більше, громадяни зобов'язані мати при собі під час воєнного стану під час проведення мобілізації військово-обліковий документ. Останній треба показувати на вимогу разом із документом, що посвідчує особу.
Реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста відбувається добровільно. Зареєструватись може і той чоловік, який стоїть на обліку, і той, який стає на військовий облік.
Коли набуде чинності закон про мобілізацію
- Наразі закон про мобілізацію ще не вступив у дію. Його має підписати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Після цього документ передають на підпис президенту.
- Згідно з Конституцією, Володимир Зеленський має 15 днів, щоб підписати ухвалений Верховною Радою закон і оприлюднити його, або накласти вето та з власними пропозиціями та повернути парламенту на повторний розгляд.
- Згідно з прикінцевими положеннями закону про мобілізацію, він набуває чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування. Проте абзаци 12 та 13 підпункту 2 розділу першого цього закону (щодо внесення змін до частин четвертої та п'ятої статті 6 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") набирають чинності через 8 місяців з дня, наступного за днем опублікування цього закону.