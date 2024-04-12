Для этого он должен прийти в ТЦК и СП или зарегистрироваться в электронном кабинете и там обновить данные. В новом законе прописаны также сроки обновления данных.
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Когда надо обновить данные военнообязанным, призывникам и резервистам
Все призывники, военнообязанные и резервисты, через 60 дней со дня вступления в силу закона, должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК,
– говорится в законе.
Он предусматривает, что на воинский учет должны стать также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины более чем на 3 месяца.
Кроме того, стать на воинский учет военнообязанных в ТЦК по своему месту жительства должны также мужчины, которые имеют специальные звания (классные чины) и:
- проходят службу в правоохранительных органах, налоговой, таможенной службе и так далее,
- уволенные с такой службы.
Более того, граждане обязаны иметь при себе во время военного положения во время проведения мобилизации военно-учетный документ. Последний надо показывать по требованию вместе с документом, удостоверяющим личность.
Регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста происходит добровольно. Зарегистрироваться может и тот человек, который стоит на учете, и тот, который становится на воинский учет.
Когда вступит в силу закон о мобилизации
- Сейчас закон о мобилизации еще не вступил в действие. Его должен подписать спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. После этого документ передают на подпись президенту.
- Согласно Конституции, Владимир Зеленский имеет 15 дней, чтобы подписать принятый Верховной Радой закон и обнародовать его, или наложить вето и с собственными предложениями и вернуть парламенту на повторное рассмотрение.
- Согласно заключительным положениям закона о мобилизации, он вступает в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования. Однако абзацы 12 и 13 подпункта 2 раздела первого этого закона (о внесении изменений в части четвертой и пятой статьи 6 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") вступают в силу через 8 месяцев со дня, следующего за днем опубликования этого закона.