Для этого он должен прийти в ТЦК и СП или зарегистрироваться в электронном кабинете и там обновить данные. В новом законе прописаны также сроки обновления данных.

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Когда надо обновить данные военнообязанным, призывникам и резервистам

Все призывники, военнообязанные и резервисты, через 60 дней со дня вступления в силу закона, должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК,

– говорится в законе.

Он предусматривает, что на воинский учет должны стать также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины более чем на 3 месяца.

Кроме того, стать на воинский учет военнообязанных в ТЦК по своему месту жительства должны также мужчины, которые имеют специальные звания (классные чины) и:

проходят службу в правоохранительных органах, налоговой, таможенной службе и так далее,

уволенные с такой службы.

Более того, граждане обязаны иметь при себе во время военного положения во время проведения мобилизации военно-учетный документ. Последний надо показывать по требованию вместе с документом, удостоверяющим личность.

Регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста происходит добровольно. Зарегистрироваться может и тот человек, который стоит на учете, и тот, который становится на воинский учет.

Когда вступит в силу закон о мобилизации