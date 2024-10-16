Без України – неможливо: що змусить Байдена говорити про нашу країну з союзниками в Німеччині

Президент США Джозеф Байден наприкінці тижня має прилетіти до Німеччини і зустрітися з Олафом Шольцем, Еммануелем Макроном і Кіром Стармером. Глави держав обговорюватимуть нагальні питання і обов'язково – Україну.

Таку думку висловив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що хоч росіяни і розганяють наративи, мовляв, про "Україну забули" чи "Рамштайну" не буде", однак на зустрічі лідерів західного світу обов'язково буде порушено дуже важливі для США, Великої Британії та країн Європи теми, які так чи інакше пов'язані з нашою країною.

Важливо Вступ у НАТО чи "замороження" війни: чого очікувати Україні від візиту Байдена до Німеччини

Байден обговорюватиме загрози

Президент США разом з очільниками Великої Британії, Німеччини і Франції обговорюватимуть війну в Україні. Вони торкнуться й питань, які зазначені в пунктах Плану перемоги, який Володимир Зеленський представив у Верховній Раді.

Вони будуть говорити, на думку політолога, якщо не про перший пункт (запрошення України в НАТО), то щонайменше про частину другого (зняття обмеження на використання зброї). Також дуже цікаві для обговорення положення третього (стримування) та четвертого (розвиток стратегічно-економічного потенціалу України) пунктів.

Зміст п'ятого пункту, який передбачає, що після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи, дуже схожий на статтю Бориса Джонсона. В ній він зазначав, що українські військові можуть замінити в майбутньому американців і дуже допомогти європейцям.

Це реальна історія і вона може мати місце. В такому форматі у нас дійсно було б багато охочих продовжити військову кар'єру. Тому що це величезна повага і дуже гарне фінансове, соціальне забезпечення. Однак важливий момент – Україна має стати членом НАТО,

– наголосив Рейтерович.

До теми. Західні ЗМІ припускають, що Байден в Німеччині спілкуватиметься з партнерами щодо постачання зброї Україні та майбутню підтримку нашій державі у війні.

Ще однією темою обговорення лідерів будуть президентські вибори в США.

Байден, що б про нього зараз не говорили, йде з політики назавжди. Тому він, як відповідальна людина, яка дійсно думає про Сполучені Штати, а тільки така могла відмовитися від балотування, буде обговорювати з партнерами ситуацію можливої перемоги Дональда Трампа,

– зауважив політолог.

Коли Байден став президентом, одним з його ключових завдань було відновлення адекватних партнерських відносин з Європейським Союзом і союзниками в Європі по НАТО, які Трамп майже розвалив. І зараз Байден буде обговорювати нові загрози для цих відносин у разі повернення Трампа в Білий дім.

Це також вигідна історія для нас, тому що говорити про це без України – неможливо,

– відзначив Ігор Рейтерович.

Президент США, імовірно, зазначить в розмові з союзниками, що саме на них може лягти тягар допомоги Україні. Однак це важливо для Європи, адже у момент можливої відсутності американської допомоги, Україна її буде прикривати від Росії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді План перемоги. Він включає 5 пунктів та 3 таємних додатки. Зокрема, в документі йдеться про запрошення України в НАТО, зміцнення оборони нашої держави, розміщення комплексного неядерного пакету стримування, розвиток стратегічно-економічного потенціалу та гарантування безпеки.