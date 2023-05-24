Візит Мішустіна до Сі: чи розглядає його Китай наступником Путіна

Прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін 23 травня прибув до Китаю з дводенним візитом. Китайський лідер Сі Цзіньпін шанобливо ставиться до Мішустіна і, ймовірно, хоче бачити його наступником Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. Він додав, що Сі "придивляється" до Мішустіна, адже навіть під час візиту до Москви відвідав його кабінет.

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Висновки робити зарано

Російський опозиціонер не вірить, що прем'єр-міністр Росії може бути "самостійною фігурою".

Мішустін на такій вершині влади, бо він "придворний", який вірою і правдою довів царю, що у нього немає ніяких політичних амбіцій,

– сказав П'яних.

На думку російського опозиціонера, не варто робити висновки щодо "наступника Путіна" з публічних зустрічей Сі Цзіньпіна і Мішустіна.

Мішустіна "сватали" у наступники Путіна ще за два роки до війни. Щодо нього навіть йшла активна піар-компанія. ЗМІ й телебачення розповсюджували інформацію, що нібито "Мішустін має амбіції".

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Путін загнаний у глухий кут

П'яних вважає, що очільник Кремля зараз всього боїться і нікому не довіряє, тому добровільно у відставку точно не піде. Ніякого наступника Путін не допустить.

Путін – загнаний у кут щур,

– сказав російський опозиціонер.

Візит Мішустіна до Китаю це іміджева акція. Вона створює ілюзію, що "Росія не в ізоляції". Китай такими візитами хоче подражнити американців.

"Китай точно не робить це для Путіна, він працює на себе й у нього це успішно виходить", – підсумував П'яних.

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