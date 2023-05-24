Визит Мишустина к Си: рассматривает ли его Китай преемником Путина
Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 мая прибыл в Китай с двухдневным визитом. Китайский лидер Си Цзиньпин уважительно относится к Мишустину и, вероятно, хочет видеть его преемником Владимира Путина.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных. Он добавил, что Си "присматривается" к Мишустину, ведь даже во время визита в Москву посетил его кабинет.
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Выводы делать рано
Российский оппозиционер не верит, что премьер-министр России может быть "самостоятельной фигурой".
Мишустин на такой вершине власти, потому что он "придворный", верой и правдой доказавший царю, что у него нет никаких политических амбиций,
– сказал Пьяных.
По мнению российского оппозиционера, не стоит делать выводы по поводу "преемника Путина" из публичных встреч Си Цзиньпина и Мишустина.
Мишустина "сватали" в преемники Путина еще за два года до войны. Относительно него даже шла активная пиар-кампания. СМИ и телевидение распространяли информацию, что якобы "Мишустин имеет амбиции".
Российский оппозиционер о том, сможет ли Мишустин стать преемником Путина: смотрите видео
Путин загнан в тупик
Пьяных считает, что глава Кремля сейчас всего боится и никому не доверяет, потому добровольно в отставку точно не уйдет. Никакого преемника Путин не допустит.
Путин – загнанная в угол крыса,
– сказал российский оппозиционер.
Визит Мишустина в Китай имиджевая акция. Она создает иллюзию, что "Россия не в изоляции". Китай подобными визитами хочет подразнить американцев.
"Китай точно не делает это для Путина, он работает на себя и у него это успешно получается", – подытожил Пьяных.
Отношение Китая к войне в Украине: коротко
- В Пекине войну, которую Россия развязала против Украины, называют "кризисом". Спикер КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай будет продолжать сотрудничество с Россией и поддерживать мирные переговоры между Украиной и оккупантами.
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- В конце апреля состоялась телефонный разговор между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским Президент Украины убежден, что он, как и назначение посла Украины в Китае, даст "мощный толчок развитию двусторонних отношений".