Визит Мишустина к Си: рассматривает ли его Китай преемником Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 мая прибыл в Китай с двухдневным визитом. Китайский лидер Си Цзиньпин уважительно относится к Мишустину и, вероятно, хочет видеть его преемником Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных. Он добавил, что Си "присматривается" к Мишустину, ведь даже во время визита в Москву посетил его кабинет.

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Выводы делать рано

Российский оппозиционер не верит, что премьер-министр России может быть "самостоятельной фигурой".

Мишустин на такой вершине власти, потому что он "придворный", верой и правдой доказавший царю, что у него нет никаких политических амбиций,

– сказал Пьяных.

По мнению российского оппозиционера, не стоит делать выводы по поводу "преемника Путина" из публичных встреч Си Цзиньпина и Мишустина.

Мишустина "сватали" в преемники Путина еще за два года до войны. Относительно него даже шла активная пиар-кампания. СМИ и телевидение распространяли информацию, что якобы "Мишустин имеет амбиции".

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Путин загнан в тупик

Пьяных считает, что глава Кремля сейчас всего боится и никому не доверяет, потому добровольно в отставку точно не уйдет. Никакого преемника Путин не допустит.

Путин – загнанная в угол крыса,

– сказал российский оппозиционер.

Визит Мишустина в Китай имиджевая акция. Она создает иллюзию, что "Россия не в изоляции". Китай подобными визитами хочет подразнить американцев.

"Китай точно не делает это для Путина, он работает на себя и у него это успешно получается", – подытожил Пьяных.

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