"Виклик глобальній безпеці": як у НАТО та США відреагували на візит Путіна до КНДР

Владімір Путін напередодні, 18 червня, вперше за 24 роки відвідав Північну Корею. Генсек НАТО заявив, що цей візит є викликом для глобальної безпеки.

На пресконференції у Вашингтоні Єнс Столтенберг заявив, що такі тісні зв'язки між Москвою та Пхеньяном викликають занепокоєння. За його словами, не тільки в Європі, пише 24 Канал.

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Що кажуть у НАТО про візит Путіна в Північну Корею

Візит Путіна до Північної Кореї підтверджує тісний зв'язок між Росією та авторитарними державами, такими як Північна Корея, Китай та Іран. Це показує, що наша безпека не є регіональною, а глобальною,

– пояснив Єнс Столтенберг.

За його словами, те, що відбувається в Європі має значення також для Азії, а події в Азії – для Європи. Генеральний секретар НАТО пояснив, що це ясно продемонструвала ситуація в Україні, коли Іран, Північна Корея, Китай підтримують і підживлюють військову агресію Росії проти України.

У Байдена занепокоєні через візит Путіна до КНДР

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, як пише Reuters, що візит Владіміра Путіна в КНДР є "актом відчаю". За його словами, це має викликати занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру.

Ентоні Блінкен запевнив, що підтримка Китаю дозволила Росії зберегти свою оборонно-промислову базу, поставляючи 70% верстатів, які Москва імпортує, і 90% мікроелектроніки.

Це має припинитися,

– сказав посадовець.

До речі, прессекретарка Білого дома Карін Жан-П'єр додала, що поглиблення співробітництва між Росією і КНДР є тенденцією, що має викликати серйозну стурбованість у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові.

Вона також згадала про підтримку народу України, який бореться проти російської окупації.