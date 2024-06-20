Справжнє свято, – опозиційний журналіст проаналізував візит Путіна у КНДР

Вперше за 24 роки Владімір Путін відвідав Північну Корею. Востаннє диктатор навідувався в КНДР у 2000 році. З власної волі він не їхав би у Пхеньян.

Саме потреба покликала в дорогу, адже становище у Росії стає дедалі гіршим. Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян проаналізував 24 Каналу візит Путіна у КНДР.

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Яка вигода Кіму

"У Північної Кореї справжнє свято з цього приводу. Вони зустрічають Путіна з гіпертрофованою нотою "обожнювання", бо нарешті дочекалися", – сказав Асланян.

Приїзд російського диктатора – це надзвичайно важлива геополітична перемога для КНДР. Пхеньян довів, що є найвірнішим другом СРСР та не пам'ятає жодних образ.

Північна Корея повернулася до "брежнєвських" часів. Радянський Союз в обличчі Росії повністю відродився і почав годувати КНДР, як це було раніше. Адже країну створювали як проксі-державу СРСР.

Договір, який підписали Владімір Путін та Кім Чен Ин, є підтвердженням того, що Північна Корея дочекалася свого часу. Тепер населення матиме бензин та продовольство – рис, борошно, горілку.

Яка вигода Путіну

На думку ведучого, коли Росія програє війну в Україні, то розпадеться на маленькі частинки. Вона стане розмінною монетою – Владімір Путін віддасть її, аби отримати прихисток.

У США диктатор не поїде – літак зіб'ють, а підводне судно потоплять. Китай його здасть, отримавши щось корисне собі. Єдине місце – Північна Корея, саме туди глава Кремля може втекти.

По-перше, КНДР не здасть. По-друге, буде обурюватися та відстрілюватися. По-третє, Путіну багато не треба. Подарувати меморіальну гору, де зійшло сонце нації – Кім Ір Сен (перший диктатор Північної Кореї – 24 Канал). Там можна бункер, колючий дріт по периметру, бомбосховище якесь. Вийде не гірше, ніж в місті Геленджик,

– наголосив Сергій Асланян.

Наразі Росія продовжить воювати з Україною, торгувати з Іраном, про щось домовлятися з Туреччиною та сповна вкладатися в Північну Корею. А коли Путіну знадобиться "запасна дача", там вже все буде готовим до його приїзду. Саме тому такі теплі взаємини в Путіна до Кіма та в Кіма до Путіна.

Яка вигода Сі

За словами Асланяна, Сі Цзіньпін досить напружено спостерігає за дружбою між російським та північнокорейським диктаторами, проте все-таки має свій інтерес.

У Китаю є дурнувате завдання – Тайвань. І не тому, що країна є житницею чипів у світі. А тому, що там була партія Гоміндан, з якою китайці не довели спір до кінця. Якщо напасти на Тайвань, то Пекіну добряче дістанеться.

Але, за добрих взаємин між Владіміром Путіним та Кім Чен Ином, можна попросити Північну Корею знищити Тайвань. Тоді відповідь прилетить КНДР, а Китай залишиться з білою репутацією.