Настоящий праздник, – оппозиционный журналист проанализировал визит Путина в КНДР

Впервые за 24 года Владимир Путин посетил Северную Корею. Последний раз диктатор наведывался в КНДР в 2000 году. По собственной воле он не ехал бы в Пхеньян.

Именно потребность позвала в дорогу, ведь положение в России становится все хуже. Ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян проанализировал 24 Каналу визит Путина в КНДР.

Смотрите также Двое против ветра: почему Путин впервые за 24 года прибыл в КНДР и какая скрытая роль Китая

Какая выгода Киму

"В Северной Корее настоящий праздник по этому поводу. Они встречают Путина с гипертрофированной нотой "обожания", потому что наконец-то дождались", – сказал Асланян.

Приезд российского диктатора – это чрезвычайно важная геополитическая победа для КНДР. Пхеньян доказал, что является верным другом СССР и не помнит никаких обид.

Северная Корея вернулась к "брежневским" временам. Советский Союз в лице России полностью возродился и начал кормить КНДР, как это было раньше. Ведь страну создавали как прокси-государство СССР.

Договор, который подписали Владимир Путин и Ким Чен Ын, является подтверждением того, что Северная Корея дождалась своего часа. Теперь население будет иметь бензин и продовольствие – рис, муку, водку.

Какая выгода Путину

По мнению ведущего, когда Россия проиграет войну в Украине, то распадется на маленькие частицы. Она станет разменной монетой – Владимир Путин отдаст ее, чтобы получить убежище.

В США диктатор не поедет – самолет собьют, а подводное судно потопят. Китай его сдаст, получив что-то полезное себе. Единственное место – Северная Корея, именно туда глава Кремля может сбежать.

Во-первых, КНДР не сдаст. Во-вторых, будет возмущаться и отстреливаться. В-третьих, Путину много не надо. Подарить мемориальную гору, где взошло солнце нации – Ким Ир Сен (первый диктатор Северной Кореи – 24 Канал). Там можно бункер, колючую проволоку по периметру, бомбоубежище какое-то. Получится не хуже, чем в городе Геленджик,

– отметил Сергей Асланян.

Сейчас Россия продолжит воевать с Украиной, торговать с Ираном, о чем-то договариваться с Турцией и сполна вкладываться в Северную Корею. А когда Путину понадобится "запасная дача", там уже все будет готовым к его приезду. Именно поэтому такие теплые отношения у Путина к Киму и у Кима к Путину.

Какая выгода Си

По словам Асланяна, Си Цзиньпин достаточно напряженно наблюдает за дружбой между российским и северокорейским диктаторами, однако все-таки имеет свой интерес.

У Китая есть глуповатая задача – Тайвань. И не потому, что страна является житницей чипов в мире. А потому, что там была партия Гоминьдан, с которой китайцы не довели спор до конца. Если напасть на Тайвань, то Пекину хорошенько достанется.

Но, при хороших взаимоотношениях между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, можно попросить Северную Корею уничтожить Тайвань. Тогда ответ прилетит КНДР, а Китай останется с белой репутацией.