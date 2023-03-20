Якщо Путін не прийме умови Сі, наслідки для Росії будуть плачевними, – Ейдман
Сі Цзіньпін 20 березня прибув з візитом до Москви. Одна з цілей його приїзду – відкрити очі на реальність Владіміру Путіну, адже кремлівський диктатор не уявляє, що насправді відбувається на фронті.
Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Проте він вважає, що Путін не повірить Сі Цзіньпіну, тому що він вже не вірить нікому – навіть своєму оточенню.
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Провал місії
Політолог впевнений, що Путіну доведеться показати хоча б якусь імітацію псевдомирних жестів.
Раніше так само намагався тиснути на Путіна Реджеп Ердоган, але все, чого він зміг досягти – очільник Кремля замість безстрокового перемир'я об'явив Різдвяне. Воно тривала приблизно добу, але в цей термін Росія його не дотримувався,
– зауважив Ейдман.
Він звернув увагу на те, що після цього позиція Ердогана стала більш жорсткою до Росії, він перестав допомагати російським бізнесменам уходити від санкції, поступився в питання вступу Фінляндії, а тепер, можливо, і Швеції, до НАТО.
"Така ж ситуація може скластися і після розмови Путіна з Сі. Це буде провал місії глави КНР", – впевнений політолог.
Хитрий хід
На його думку, Путін буде повинен створити імітацію мирних рухів. Його риторика пом'якшиться і він буде щось "блеяти" про те, що "хоче миру, але українці не погоджуються".
Китаю для того, щоб міцніше інтегруватися з Росією і допомагати їй у цій програшній ситуації, потрібно зобразити з себе миротворця. Мовляв, ми закликали Росію до миру, вона згодна, а Україна не хоче,
– зазначив він.
За його словами, такий хитрий хід буде розіграно, після чого допомога Росії від Китаю повинна бути збільшена.
"Але це може відбутися, якщо Путін грамотно розіграє цю ситуацію і хоча б удасть, що він готовий до миру. Адже навіть удати для нього важко", – підкреслив Ейдман.
Візит Сі Цзіньпіна до Путіна: дивіться відео
Соціолог вважає, що Путін боїться, якщо він закличе до миру, це буде сприйнято як його слабкість. А він, як багато слабких людей, боїться цю свою якість проявити.
"Сподіваюсь, що очільник Кремля пропозицію Сі Цзіньпіна не прийме і не зможе відіграти. І в результаті китайський лідер залишиться ображеним на Кремль. І наслідки у цьому випадку будуть для Росії дуже плачевними", – наголосив політолог.
Перемовини Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна: думка аналітиків
- Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що Пекін хоче виступити як посередник, який успішно завершить війну Росії проти України. З цим бажанням Сі Цзіньпінь прилетів у Москву, це головне завдання візиту. Усе інше не має особливого значення.
- Політичний психолог Валентин Кім припустив, що ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду в Гаазі послаблює позицію російського диктатора. За його словами, приїзд Сі Цзіньпіна до Владіміра Путіна як до політичної фігури, яку визнають, – це один візит. А до злочинця, якого намагаються притягнути до відповідальності, – це візит вже дуже інший.
- Політичний експерт Валерій Клочок зазначив, що Сі та Путін можуть обговорювати мирний план Китаю. Він припустив, що Путін готується до так званої "м'якої поразки", яка має на меті припинити активну фазу бойових дій, але не війну. Так диктатор зможе продати це як "перемогу" у війні проти України.