Если Путин не примет условия Си, последствия для России будут плачевными – Эйдман

Си Цзиньпин 20 марта прибыл с визитом в Москву. Одна из целей его приезда – открыть глаза на реальность Владимиру Путину, ведь кремлевский диктатор не представляет, что происходит на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Однако он считает, что Путин не поверит Си Цзиньпину, потому что он уже не верит никому даже – своему окружению.

Смотрите также Чего хочет Си Цзиньпин от Путина: The Economist о скрытых намерениях главы Китая

Провал миссии

Политолог уверен, что Путину придется показать хотя бы какую-нибудь имитацию псевдомирных жестов.

Ранее также пытался давить на Путина Реджеп Эрдоган, но все, чего он смог достичь – глава Кремля вместо бессрочного перемирия объявил Рождественское. Оно длилось примерно сутки, но в этот период Россия его не соблюдала,

– заметил Эйдман.

Он обратил внимание на то, что после этого позиция Эрдогана к России ужесточилась, он перестал помогать российским бизнесменам уходить от санкции, уступил в вопросе вступления Финляндии, а теперь, возможно, и Швеции, в НАТО.

"Такая же ситуация может сложиться и после разговора Путина с Си. Это будет провал миссии главы КНР", – уверен политолог.

Хитрый ход

По его мнению, Путин будет должен создать имитацию мирных движений. Его риторика смягчится и он будет что-то "блеять" о том, что "хочет мира, но украинцы не соглашаются".

Китаю для того, чтобы крепче интегрироваться с Россией и помогать ей в этой проигрышной ситуации, нужно изобразить из себя миротворца. Мол, мы призывали Россию к миру, она согласилась, а Украина – нет,

– отметил он.

По его словам, такой хитрый ход будет разыгран, после чего помощь России от Китая должна быть увеличена.

"Но это может произойти, если Путин грамотно разыграет эту ситуацию и хотя бы притворится, что он готов к миру. Ведь даже притвориться для него трудно", - подчеркнул Эйдман.

Визит Си Цзиньпина в Путин: смотрите видео

Социолог считает, что Путин боится, если он призовет к миру, это будет воспринято как его слабость. А он, как многие слабые люди, боится это свое качество проявить.

"Надеюсь, что глава Кремля предложение Си Цзиньпина не примет и не сможет отыграть. И в результате китайский лидер останется обиженным на Кремль. И последствия в этом случае будут для России очень плачевными", - подчеркнул политолог.

Переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина: мнение аналитиков